»Jeg kiggede til venstre for at se, hvem det var, og det var den her virkelig kendte modedesigner, og jeg kunne ikke tro, at han gjorde det mod mig.«

Sådan lyder det fra en britisk model, der sammen med flere andre for tiden anklager den amerikanske modeskaber Alexander Wang for at have begået overgreb.

Det skriver The Guardian.

Selv afviser den 37-årige designer alle anklagerne som værende »grotesk falske«.

Her ses Alexander Wang sammen med sangerinden Janet Jackson i januar sidste år. Foto: Mark RALSTON Vis mere Her ses Alexander Wang sammen med sangerinden Janet Jackson i januar sidste år. Foto: Mark RALSTON

En af de første til at stå frem og hævde, at Alexander Wang har begået overgreb, var den 26-årige britiske model Owen Mooney.

Til The Guardian fortæller han, at han for tre år siden befandt sig på natteklubben Slake i New York. Klubben var den aften tætpakket, og det var næsten umuligt at bevæge sig, forklarer han.

»Jeg stod på et tidspunkt for mig selv, og den her fyr ved siden af mig udnyttede tydeligvis det faktum, at ingen kunne bevæge sig. Og han begyndte bare at beføle mig. Hele vejen op ad mit ben og i mit skridt. Det fik mig til at fryse fuldstændig, fordi jeg var i så stort chok,« siger han og fortsætter:

»Jeg kiggede til venstre for at se, hvem det var, og det var den her virkelig kendte modedesigner, og jeg kunne ikke tro, at han gjorde det mod mig. Det fik mig bare til at gå i endnu mere chok. Jeg var nødt til at langsomt at bevæge mig selv væk.«

I kølvandet på Owen Mooneys fortælling har flere andre – nogle med navn og andre anonyme – også anklaget Alexander Wang for at have opført sig upassende over for dem og begået overgreb.

En af dem er modellen Gia Garison, der også beskylder designeren for at have opført sig upassende over for hende til samme fest, Owen Mooney var til.

Hun hævder blandt andet, at Alexander Wang under festen forsøgte at trække hendes trusser ned og blotte hendes kønsdele for resten af VIP-rummet. Siden har hun nægtet at iføre sig tøj fra designerens mærke, der lyder hans eget navn, fortæller hun.

Til The Guardian afviser Alexander Wang anklagerne:

»De seneste dage har jeg måtte stå på mål for grundløse og groteskt falske anklager. Disse beskyldninger er blevet fejlagtigt forstærket af profiler på de sociale medier, som er berygtede for at dele æreskrænkende materiale fra skjulte og/eller anonyme kilder uden de mindste beviser eller faktatjek,« siger han.

Han afviser samtidig, at det, som Mooney har beskrevet, har fundet sted, og han forklarer, at han tror, at Mooney må have forvekslet ham med en anden.

»At se disse løgne om mig blive fremstillet som sandheder har været frustrerende. Jeg har aldrig opført mig på den grusomme måde, der bliver beskrevet, og jeg vil aldrig opføre mig på den måde, der bliver påstået.«

Designeren slår videre fast, at han har tænkt sig at finde ud af, hvem der er, der spreder historierne om ham på de sociale medier og holde dem til ansvar.