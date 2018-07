Jim Carrey har aldrig været så produktiv, som han er lige nu. Men i stedet for film producerer den verdenskendte komiker tegneserieagtige kunstmalerier, der alle har én ting til fælles: De portrætterer Præsident Donald Trump som et monster.

Trump som barnemorder. Trump som menneskeædende vampyr. Og Trump som Jesus' bøddel.

Det er bare tre af Jim Carreys seneste portrætter af Donald Trump og hans politiske inderkreds. Malerier, der takket være både de sociale og de mere traditionelle medier hver dag ses af millioner.

Her skriver Carrey: 'Hvis demokraterne bare ville stoppe deres efterforskning af mine russiske forbindelser, hvis vi byggede muren mellem USA og Mexico, hvis de udråbte mig til gud, og hvis regeringen gjorde det lovligt for mig at gifte mig med min egen lækre datter, så ville det ikke længere være nødvendigt for mig at fortære disse immigrant-spædbørn.' Foto: Twitter Vis mere Her skriver Carrey: 'Hvis demokraterne bare ville stoppe deres efterforskning af mine russiske forbindelser, hvis vi byggede muren mellem USA og Mexico, hvis de udråbte mig til gud, og hvis regeringen gjorde det lovligt for mig at gifte mig med min egen lækre datter, så ville det ikke længere være nødvendigt for mig at fortære disse immigrant-spædbørn.' Foto: Twitter

Og Jim Carreys politiske standpunkt kan ikke være svært at tage fejl af.

Således forestiller ét maleri den forhenværende realitystjerne som menneskeædende vampyr.

På et andet af Carreys kunstværker hamrer Trump som romersk soldat et søm igennem Jesus' hånd.

På Jim Carreys version af Time Magazines forside er præsidenten tilsyneladende godt i gang med at trampe et forsvarsløst immigrantbarn ihjel.

Jim Carrey. Her ses han ankomme til filmfestivalen i Venedig den 5. september 2017. Foto: CLAUDIO ONORATI Vis mere Jim Carrey. Her ses han ankomme til filmfestivalen i Venedig den 5. september 2017. Foto: CLAUDIO ONORATI

Og endelig portrætterer Jim Carrey USAs berømte Frihedsgudinde som en cancerpatient med fri udsigt til døden.

»Jeg startede min malerkarriere som en slags lykke-terapi. Nu maler for ikke at blive sindssyg. Og jeg ved, at jeg ikke kan stoppe.«

Sådan siger Jim Carrey i et nyt interview med online-mediet Huffington Post.

Og Jim Carrey er langtfra den eneste amerikanske kendis, der benytter sin platform til at kritisere Donald Trump.

Trump som én af d romerske soldater, der korsfæstede Jesus. Jim Carrey skriver:'Jesus var en taber. En forfejlet snedker. Han er kun frelser, fordi han blev korsfæstet. Jeg kan bedre lide folk, der ikke blev korsfæstet.' Foto: Twitter Vis mere Trump som én af d romerske soldater, der korsfæstede Jesus. Jim Carrey skriver:'Jesus var en taber. En forfejlet snedker. Han er kun frelser, fordi han blev korsfæstet. Jeg kan bedre lide folk, der ikke blev korsfæstet.' Foto: Twitter

Således var gyserforfatter Stephen King så Trump-kritisk, at præsidenten til sidst blokerede ham på sin Twitter-hjemmeside. Både Alec Baldwin og Meryl Streep har kritiseret præsidenten i en grad, så denne kalder begge skuespillere 'individer med lav intelligens'. Og selv popstjernen Billy Joel, der normalt lægger en ære i at være apolitisk, kalder nu Trump for en 'skamplet'.