Det har længe været offentlig viden, at stemingen mellem skuespilleren Jake Gyllenhaal og instruktøren David Fincher ikke var idyllisk under indspilningerne til filmen 'Zodiac'.

Filmen, der handler om seriemorden af samme navn, udkom i 2007, og havde – udover Jake Gyllenhaal – også Robert Downey Jr. og Mark Ruffalo i hovedrollerne.

Instruktøren David Fincher er kendt for at være meget metodisk og perfektionisk med en hang til at indspille de samme scener om og om igen, indtil han er tilfreds.

I et større interview med New York Times fortæller instruktøren nu, at det var dette faktum samt en manglende koncentration fra Jake Gyllenhaal, der medførte den dårlige stemning mellem de to.

David Ficher, Mark Ruffalo og Jake Gyllenhaal ses her med skuespillerinden Chloe Sevigny i forbindelse med filmen 'Zodiac'. Foto: FRANCOIS GUILLOT

Instruktøren, der også har instrueret film som 'The Social Network', 'Se7en' og 'Gone Girl', kalder i interviewet skuespilleren for »meget distraheret« og »ukoncentreret« og siger, at han »havde svært ved at følge med.«

Instruktøren siger endvidere, at han ikke var glad for Jake Gyllenhaals præstation i filmen, og at han mener, at skuespilleren havde for meget fokus på den popularitet og opmærksomhed, der netop var kommet hans vej efter filmhittet 'Jarhead', hvor han havde hovedrollen.

»Jake var i en misundelsesværdig position, hvor han var meget ung og havde en masse mennesker, der kæmpede om hans opmærksomhed, samtidig med han arbejdede med en instruktør, som ikke ville tillade ham en fridag,« siger David Fincher til det amerikanske medie.

»Jeg tror aldrig, han var blevet bedt om at koncentrere sig om bagateller, og jeg følte, at han var meget distraheret. Hver weekend blev han hevet til diverse filmfestivaler, og når han kom tilbage på arbejde, var han ukoncentreret,« fortsætter han.

Instruktør David Fincher. Foto: TIZIANA FABI

Instruktøren klager endvidere over, at Jake Gyllenhaals agenter og managers i tide og utide forstyrrede skuespilleren i hans pauser, fordi han skulle tage stilling til diverse photoshoots til magasinforsider og lignende.

»Han blev nappet til døde af små ænder, og der var ikke tale om kloge ænder. De forstyrrede fyrens vision, og det gjorde det svært for ham at slå til,« siger David Fincher til New York Times.

Instruktøren fortæller endvidere, at Jake Gyllenhaal og ham blev gode venner efter indspilningerne, og at Gyllenhaal sågar gav ham en undskyldning for sin manglende fokus.

Jake Gyllenhaals to medskuespillere, Robert Downey Jr. og Mark Ruffalo, har tidligere udtalt på en diplomatisk måde, at de også havde svært ved at håndtere David Finchers krav om at tage scenerne om igen og igen.

Jake Gyllenhaal. Foto: ISABEL INFANTES

Instruktøren siger i interviewet med New York Times, at det er en metode, han bruger, fordi det er den eneste måde, han kan sikre sig, at historien bliver fortalt på den bedst mulige måde.

Selv om Zodiac-filmen har fået fremragende anmeldelser, så bliver den ikke betragtet som en succes, hvis man kigger på dens indtjening. Den tjente kun lige akkurat de 85 millioner dollars ind, som den var budgetteret med.

Den missede ligeledes de helt store priser til diverse prisoverrækningsshows.