Brødrene Olsen, Abba og Lordi kan måske få amerikansk selskab.

For når Eurovision i Holland løber af stablen i maj, så kan man måske finde en verdenskendt rapper med på en af sangene.

Det er rapperen Flo Rida, som har sneget sig med på San Marinos bud på vindersangen.

Flo Rida, der fik sit store gennembrud med sangen 'Low', stiller nemlig op sammen med den italienske sangerinde Senhit og sammen er synger de sangen: Adrenalina.

Flo Rida, recording artist, performs during the stadium show during Arthur Ashe Kids' Day prior to the start of the 2016 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 27, 2016 in the Queens borough of New York City. Foto: CHRIS TROTMAN Vis mere Flo Rida, recording artist, performs during the stadium show during Arthur Ashe Kids' Day prior to the start of the 2016 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 27, 2016 in the Queens borough of New York City. Foto: CHRIS TROTMAN

Men før de kan gå hele vejen og måske vinde den eftertragtede konkurrence, så skal de først lige videre fra semifinalen, som finder sted 20 maj.

Sangen skal ikke direkte i semifinale-duel med det danske bud, 'Øve os på hinanden' af Fyr & Flamme, men de to sange kan ende med at kæmpe mod hinanden i finalen.

Flo Rida har ikke udgivet et album siden 2012, og Grand Prix-sangen er hans første udgivelse i tre år, men det stopper dog ikke bookmakerne i at spå San Marino gode chancer.

Bookmakerne giver dem nemlig en top 10 placering og dermed fire procent chance for at vinde, hvor favoritten har 11 procent chance for at vinde. Det danske bud har fåt en procents chance for at ende med sejeren.

Der er dog stadig lidt tvivl om den 41-årige rapper, med det borgerlige navn Tramar Lacel Dillard, som også er kendt for hits som 'Whistle', 'My House' og 'Good Feeling', rent faktisk vil være at finde på scenen til sangkonkurrence i Rotterdam.

»Flo Rida har været en del af sangens produktion og er med i musikvideoen, men det er endnu ikke besluttet, om han vil være med på scenen i Rotterdam,« udtaler holdet bag San Marinos Eurovision-deltagelse til Eurovision.tv.

Flo Rida kan komme til at være den første superstjerne, som deltager i sangkonkurrencen, men det er ikke første gang, at en superstjerne har sneget sig med til Eurovision Song Contest i det hele taget.

I 2016 var Justin Timberlake på scenen i Stockholm, og i 2019 så poplegenden Madonna under pauseshowet i Israel.