Han og hans ligeledes berømte brødre kommer selv fra en søskendeflok på syv.

Og snart kan 37-årige Taylor Hanson også kalde sig far til syv. Sammen med hustruen gennem 18 år venter han nemlig – igen – en lille ny.

Det afslører musikeren på Instagram, hvor han også deler et billede af sig selv hånd i hånd med hustru Natalie Hanson.

Ud fra billedteksten at dømme var graviditeten dog ikke planlagt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af @taylorhanson den 15. Sep, 2020 kl. 9.13 PDT

'Den bedste form for uventet (overraskelse, red.): Nummer syv kommer til december,' skriver han.

Over for People uddyber parret, at deres familie glæder sig til at byde et nyt medlem velkommen senere på året.

»Vi er – mere end nogensinde – taknemmelige for dette glædelige pust af lykke,« siger han.

Kønnet på parrets kommende barn er endnu ukendt for offentligheden, men sikkert er det altså, at det får fire brødre og to søstre.

Taylor, Zac og Isaac Hanson til MTV Awards i 1997. Foto: ROSE PROUSER Vis mere Taylor, Zac og Isaac Hanson til MTV Awards i 1997. Foto: ROSE PROUSER

Den ældste søskende fylder snart 18. Den yngste kom til verden i december 2018.

Deres far Taylor Hanson er 37 år og er den anden ældste i sin søskendeflok.

Sammen med storebror Isaac Hanson og lillebror Zac Hanson startede han i 1992 bandet Hanson.

Sammen slog de i slutningen af 1990'erne igennem med hittet 'Mmmbob', som strøg direkte ind på førstepladsen på Billboards top-100.