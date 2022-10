Lyt til artiklen

Igennem tiden har flere partier forsøgt at slå kløerne i kendte ansigter i håb om at kunne udnytte deres popularitet.

For det første har Venstre flere gange været ude med snøren.

De har blandt andet forsøgt at kapre Rosa Kildahl, kendt fra tv-programmer som 'Den store bagedyst' og 'Vild med dans, men hun har endnu ikke haft lyst til at sige ja tak.

»Politik består af privilegeret indflydelse, men det kræver også en masse negative ofre. Og mit liv er for kort til negative og uretfærdige påvirkninger,« forklarer Rosa Kildahl til B.T. og tilføjer, at seneste bud fra Venstre faldt ved sidste kommunalvalg.

Hun har ikke lyst til at afsløre, hvem hun plejer at stemme på, men tilføjer, at hun for første gang i 30 år ikke er afklaret med, hvor hun skal sætte sit kryds.

Derudover har Venstre også været ude efter Thomas Evers Poulsen - også kendt fra 'Vild med dans' - der for ti år siden pludselig fik tilbuddet en aften, han var i byen med sin kæreste.

»Det var på Pejsegården i Brædstrup. Jeg havde lige set deres Pejseshow, og så kom der en herre over til mig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at stille op. Der var en plads til mig,« har Thomas Evers Poulsen tidligere fortalt til B.T.

»Det var landspolitisk. Jeg sagde 'nej, det er jeg slet ikke klog nok til'. Så sagde han, 'jo jo, nu går jeg lige ind og tager en pølse, og så snakker vi om det bagefter'. Så sagde jeg til min kæreste 'nu kører vi',« tilføjede han med et grin.

Reality-stjernen Jannie Ree siger kort til B.T., at hun er blevet spurgt, om hun ville stille op for et parti - men har ikke lyst til at sige, hvem det var.

Hun vil dog gerne sige, at hun stemmer til højre.

Iværksætter Martin Thorborg fortæller til B.T., at han ikke direkte er blevet spurgt, om han ville stille op - men at han igennem tiden har været inviteret til frokost i forskellige blå partier, hvor han fik fornemmelsen af, at de prøvede at mærke, om han kunne motiveres.

»Men det kan jeg ikke,« tilføjer han og fortsætter:

»Det var Venstre og Liberal Alliance. Jeg har ikke lyst til at gå ind i politik. Jeg kan ikke holde ud at arbejde med folk, der stikker hinanden i ryggen og hele tiden forsøger at nedgøre hinanden. Jeg vil arbejde et sted, hvor man har tillid til hinanden, og hvor man har hinandens ryg. Det andet er mit liv for kort til.«

TV-vært Peter Ingemann afslørede for nylig til Ekstra Bladet, at han både har fået tilbud fra Nye Borgerlige, Frie Grønne og Venstre - og hver gang sagt nej.

Musiker og børnevært Sigurd Barrett sagde i 2019 til 'Dahl på Hack' at han tre gange er blevet opfordret til at stille op for tre forskellige partier.

En af grundene til at han sagde nej var, at han ikke havde nerver til det. Desuden havde han ikke lyst til at gå ind i det slagsmål, som han mener, politik også er.

