»Sikke et tab. Verden vil savne dig, Matthew Perry.«

Sådan skriver skuespilleren Maggie Wheeler på sin Instagram-profil om sin nu afdøde tv-kæreste.

Op gennem 1990erne var Perry og Wheeler bedre kendt som henholdsvis Chandler Bing og Janice Hosenstein i den legendariske tv-serie 'Venner.'

Lørdag blev Matthew Perrys fundet død i sit hjem, kun 54 år gammel. Skuespilleren druknede efter alt at dømme i sit jacuzzi.

Nyheden bliver mødt med sorg og bestyrtelse hos mange af hans tidligere kolleger.

»Den glæde, du bragte til så mange i dit alt for korte liv, vil leve videre. Jeg føler mig så velsignet over hvert kreativt øjeblik, vi delte,« lyder det eksempelvis fra Maggie Wheeler.

Politiet rykkede lørdag ud til Matthew Perrys hjem i Los Perry, hvor han blev fundet livløs i sit jacuzzi.

Også Meredith Salenger, der spillede sammen med Perry i filmen 'A Night in the Life of Kimmy Reardon' fra 1988, udtrykker sin sorg.

»Oh no no no no no! Matty! Oh man. Mit hjerte brister. Matty … Matthew og jeg har kendt hinanden, siden vi var 16 år. Oh man. Jeg har ingen ord. Hvil i fred, søde.«

På 'Friends' officielle profil på Instagram lyder det:

»Vi er knuste over at høre om Matthew Perrys bortgang. Han var en sand gave til os alle. Vore hjerter er med hans familie og kære, og med alle hans fans.«

Matthew Perry har flere gange talt åbent om, at han i lange perioder har været afhængig af alkohol og stoffer.

På et tidspunkt afslørede han, at han på grund af misbruget ikke kunne huske optagelserne af flere sæsoner af 'Venner.'

Paget Brewster havde en birolle i 'Venner' som først Joeys og derefter Chandlers kæreste.

Hun opfordrer Perrys mange fans til at læse hans bog og beskriver, hvor sød og hjælpsom han var, da hun var med i serien.

Hun slutter sit opslag på det sociale medie X med en rørende hilsen:

»Det var hans kald at hjælpe. Han vil dog ikke hvile i fred. Han har allerede for travlt med at få alle til at grine deroppe.«