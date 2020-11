De fleste kender ham som den altid kiksede, men også sjove Chandler i tv-serien 'Venner'.

I virkeligheden hedder han dog Matthew Perry, og torsdag er han ude med en skøn nyhed fra det personlige liv.

Matthew Perry har nemlig friet til sin 22 år yngre kæreste, Molly Hurwitz, og hun har sagt ja.

Det skriver People.com.

»Jeg besluttede mig for at blive forlovet, og heldigvis er det tilfældet, at jeg er sammen med den skønneste kvinde på denne jord lige nu,« siger en lykkelig Matthew Perry til det amerikanske medie.

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 01: Actor Matthew Perry attends Disney ABC Television Group's 2010 Summer TCA Panel at the Beverly Hilton on August 1, 2010 in Beverly Hills, California. David Livingston/Getty Images/AFP Foto: David Livingston Vis mere BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 01: Actor Matthew Perry attends Disney ABC Television Group's 2010 Summer TCA Panel at the Beverly Hilton on August 1, 2010 in Beverly Hills, California. David Livingston/Getty Images/AFP Foto: David Livingston

Det er ikke ellers ikke mere end et halvt år siden, at flere medier kunne berette, at de to var gået fra hinanden.

»Det er sket for nylig. Det var venskabeligt, men de har besluttet sig for at gå hver til sit,« fortalte en kilde tæt på parret dengang.

Men forholdet er tilsyneladende repareret, og nu er parret altså klar til at kalde sig hustru og husbond.