Matthew Perry udgiver en erindringsbog, og der er intet, der tyder på, at han holder igen med anekdoter om sig selv og andre af Hollywoods kendte ansigter.

Ifølge Page Six var 'Venner'-stjernen på en date med Cameron Diaz i 2007, men det var langt fra en succes.

De to blev introduceret for hinanden kort efter, at hun og Justin Timberlake var gået fra hinanden. Men det blev en mindeværdig første date af alle de forkerte grunde.

Matthew Perry skriver i bogen, at Cameron Diaz med det samme blev skæv til den gruppemiddag, hvor de mødte hinanden, og at hun »overhovedet ikke var interesseret i ham.«

Cameron Diaz kom til at slå Matthew Perry i hovedet, skriver 'Venner'-stjernen. Foto: JOHN MABANGLO Vis mere Cameron Diaz kom til at slå Matthew Perry i hovedet, skriver 'Venner'-stjernen. Foto: JOHN MABANGLO

Dette lyder i sig selv som en slem nok første date, men det blev kun værre herfra.

For da Matthew Perry – ikke ulig sin karakter Chandler fra 'Venner' – sagde noget sjovt til Cameron Diaz under et spil tegn og gæt, forsøgte hun at give ham et dask på skulderen. Det var bare ikke Matthew Perrys skulder, men derimod hans ansigt, som Cameron Diaz fik ram på.

»Laver du fucking sjov med mig?« kan Matthew Perry huske, at hans reaktion lød.

Selvom det ikke blev til den store kærlighed med Cameron Diaz, fandt Matthew Perry senere sammen med Lizzy Caplan. De to gik dog fra hinanden i 2012.