Den amerikanske skuespiller og 'Venner'-stjerne Matthew Perry er blevet single.

Han og hans nu tidligere forlovede, Molly Hurwitz, har valgt at gå hver deres vej.

Det bekræfter den 51-årige skuespiller selv i en udtalelse over for mediet People:

»Nogle gange fungerer tingene bare ikke, og dette er en af de gange,« fortæller Perry om bruddet med sin 29-årige forlovede og tilføjer:

Her ses 'Vennner'-skuespillerne Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer og Matt Leblanc under særafsnittet af den populære tv-serie.

»Jeg ønsker Molly det bedste.«

Ifølge People begyndte Matthew Perry og Molly Hurwitz at date hinanden i 2018.

De blev forlovede sidste år i november:

»Jeg besluttede at blive forlovet. Heldigvis dater jeg på nuværende tidspunkt den bedste kvinde i hele verden,« sagde han til People i den forbindelse.

Bruddet mellem de to kommer kort efter, at der har været premiere på det længe ventede 'Venner'-særafsnit, hvor de seks skuespillere, der tilsammen udgjorde vennerne Chandler, Rachel, Monica, Joey, Ross og Phoebe, blev genforenet for første gang i 17 år.