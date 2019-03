En af 90'ernes bedste 'catch phrases' var skuespilleren Matt LeBlancs 'How You' Doing', som han fyrede af i rollen som Joey i 'Venner'.

Joey var en skørtejæger, som brugte frasen til at lægge an på fremmede kvinder, og rollen gjorde Matt LeBlanc til et sexsymbol for mange kvinder.

Forleden afslørede han så til talkshow-værten Conan O'Brien, at hans berømmelse har givet ham kvindelige fans helt ind i Hollywoods elite, skriver Loudwire.

Ingen ringere end Sharon Osbourne, mangeårig kone til rocklegenden Ozzy og hovedrolleindehaver i den ekstremt populære realityserie 'The Osbournes' fra 00'erne, gav ham nemlig lidt af et chok til en Golden Globes-uddeling i 2012.

Var det noget med en trekant med ham her og konen?

LeBlanc havde netop modtaget sin første og eneste Golden Globe-statuette (på trods af mange nomineringer), og forlod presseområdet backstage, da han mødte den karismatiske brite.

»Jeg løb ind i Sharon Osbourne, og jeg siger: 'Åh Gud, jeg er sådan en kæmpe fan af din mand. Han er så fantastisk'«, siger LeBlanc.

Og Sharon Osbournes svar tog virkelig fusen på 'Joey'.

»...Med stenansigt svarer hun: 'Godt at høre. Måske vil du så efter det her komme med hjem til huset og så har vi en trekant«.

Sharon Osbourne bekræfter, at hun har bedt Matt LeBlanc om en trekant.

Matt Leblanc siger i interviewet, at han er overbevist om - eller i hvert fald håber på - at Sharon Osbourne lavede sjov med ham. Men efter at hun har set interviewet, kan hun bekræfte historien - men ikke at hun lavede sjov.

»Jeg lavede sjov. Ish. Hvis han havde været klar, havde jeg ringet til min mand og sagt: 'Hør lige her'. Jeg ville have elsket at filme det,« siger Osbourne i tv-programmet The Talk.

Matt LeBlanc blev en superstjerne via sin rolle i 'Venner' og forsøgte sig efterfølgende med spinoff-serien 'Joey, der imidlertid floppede hos både seere og anmeldere.

Det er dog senere lykkedes ham at gøre sit navn relevant igen med rollen som en fiktiv udgave af sig selv i den populære tv-serie 'Episodes', som han også vandt sin Golden Globe for.