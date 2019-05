Efterspillet mellem det tidligere ægtepar Johnny Depp og ekskonen Amber Heard er langt fra pænt, og der bliver næsten dagligt lækket detaljer til medierne fra injuriesagen.

Og nu skriver britiske medier, at vennerne Tim Burton og Helena Bonham-Carter er så bekymret for Depps helbred, at de har lavet en intervention.

Britiske the Sun skriver, at skuespilleren og instruktøren er dybt bekymret for hans helbred.

En kilde fortæller til mediet:

»Helena og Tim har været meget bekymret for Johnny i de seneste måneder, og de har gjort, hvad de kunnet for at hjælpe,« lyder det.

De frygter, at Johnny Depps indre dæmoner i form af stoffer og alkohol endnu en gang vil få overtaget, nu hvor han kæmper en meget offentlig kampe i retten med ekskonen Amber Heard, der har beskyldt ham for hustruvold.

Den kendte Hollywood-instruktør Tim Burton, skuespiller Helena Bonham-Carter og rockmusikeren Alice Cooper har endda lavet en såkaldt 'intervention' for at få 55-årge Johnny Depp til at vågne op.

»Helena har moderlige følelser overfor Johnny, selvom hun er yngre end ham, og det er årsagen til, at hun er trådt til,« siger kilden.

Burton og Bonham-Carter, der kender Depp privat og professionelt, har eksempelvis tilbudt ham logi i deres hjem i Oxfordshire i England. Her er Depp blevet set af flere lokale indbyggere.

Depp har slæbt Amber Heard i retten på baggrund af en klumme, hun har skrevet i Washington Post sidste år. Her kræver han et trecifret millionbeløb i godtgørelse.

Selvom hun ikke navngiver ham, er der ifølge Depp ingen tvivl om, at det er ham, hun henviser til, når hun omtaler en række voldsepisoder. Han har ligeledes beskyldt hende for at have været voldelig over for ham.

Da parret blev skilt indgik de et forlig, hvor Heard modtog syv millioner dollars, svarende til cirka 46 millioner danske kroner. Dem donerede hun blandt andet til voldsofre.