Radio 24syv offentliggjorde onsdag et opsigtsvækkende interview med skuespillerinde Ghita Nørby, der i det godt en time lange program 'Hele Danmarks Ghita' langer hårdt ud efter journalist Iben Maria Zeuthen, som hun kalder både dum og åndssvag.

Interviewet har onsdagen igennem skabt stor debat på sociale medier, og nu kommenterer en af Ghita Nørbys gode venner sagen.

Den danske entertainer og chilientusiast Claus Pilgaard, bedre kendt som Chili Klaus, er en god ven af Ghita Nørby, som han blandt andet har lavet rejseprogrammet Chili Klaus indtager Norden sammen med. I den forbindelse var de to i Norge sammen og i sommer optrådte de to også sammen på Skanderborg Festival.

Claus Pilgaard har hørt interviewet med Ghita Nørby, og han beskriver hende som 'et hudløst ærligt menneske'.

Chili Klaus med det borgerlige navn Claus Pilgaard. Foto: Claus Bech Vis mere Chili Klaus med det borgerlige navn Claus Pilgaard. Foto: Claus Bech

'Ghita er Ghita. Et hudløst ærligt menneske som aldrig går på kompromis med sig selv. Den slags mennesker er ganske få - jeg kender faktisk ikke andre,' skriver Claus Pilgaard i en sms til B.T.

Trods hans venskab med Ghita Nørby fortæller han også, at han også selv ofte er lidt spændt, når han skal besøge den 84-årige skuespillerinde, der har en 60 år lang karriere bag sig.

'Jeg er altid lidt spændt, når hun åbner døren, og jeg tror, Iben Maria Zeuthen har haft det på samme måde,' skriver Claus Pilgaard. Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Interviewet 'Hele Danmarks Ghita' er lavet af journalist Iben Maria Zeuthen, der har en aftale om at optage Ghita Nørby gennem syv timer og lave et portrætprogram. Det står dog inden for de første minutter af radioprogrammet klart, at der bestemt ikke er god stemning mellem de to. Ghita Nørby stejler blandt andet over journalistens udstyr.

Synes du, at Radio24syv burde have bragt interviewet med Ghita Nørby?

»Jeg har næsten aldrig set noget så åndssvagt, som dig og dine ørebasser og den der mikrofon, som du nu sidder og allerede har ondt i armen af. Det er det mest dumme, jeg nogensinde har set, og det gør hvertfald, at du aldrig får noget fornuftigt ud af mig,« lyder det blandt andet fra Ghita Nørby i interviewet.

Trods de tydeligvis store problemer mellem Ghita Nørby og Iben Maria Zeuthen, er programchef på Radio 24syv, Mads Brügger, meget tilfreds med interviewet.

»Jeg synes, det er en fuldstændig eminemt dokumentar,« siger han til B.T.

Du kan lytter til hele programmet på Radio24syvs hjemmeside. B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ghita Nørby.