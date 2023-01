Lyt til artiklen

Kalenderen viste fredag 13. januar, da den Oscar-nominerede skuespiller Julian Sands parkerede sin bil i området ved San Gabriel Bjergene og begav sig på vandretur på Mount Baldy.

Overtro eller ej: Dagen blev tilsyneladende fatal for den 65-årige britiske skuespiller.

Måske er han blevet overrasket af dårligt vejr, eller måske har han været udsat for en ulykke.

Endnu ved ingen, om han stadig er i live.

Julian Sands har været sporløst forsvundet i mere end to uger. (Arkivfoto) Foto: Richard Shotwell Vis mere Julian Sands har været sporløst forsvundet i mere end to uger. (Arkivfoto) Foto: Richard Shotwell

I mere end to uger har ingen hverken set eller hørt fra ham, og hans familie og venner forbereder sig nu på det værst tænkelige.

»Det er indlysende, at noget er gået galt.«

Sådan siger Kevin Ryan – kollega og ven til Julian Sands, som er sporløst forsvundet under en vandretur i bjergene i Californien, til The Independent og Sky News.

Kevin Ryan har været på talrige vandreture med Sands, og kollegaen kalder det for en »vanskelig, farlig vandretur.« Han tilføjer, at Julian Sands er den »dygtigste vandrer, jeg kender.«

Kevin Ryan, close friend and hiking partner of Julian Sands, said it's obvious ‘something has gone wrong’ after the British actor’s disappearance in California’s San Gabriel Mountains.https://t.co/oGe6POsmFR — Metro (@MetroUK) January 30, 2023

Ekstremt dårligt vejr i området har gjort eftersøgningen vanskelig.

»Forhåbentlig finder vi med tiden ud af det (hvad der er sket, red.), og forhåbentlig vil det være det bedste resultatet,« siger Kevin Ryan til Sky News og forklarer, at han håber, at vennen har søgt ly for vejrliget og snart kommer godt tilbage.

»For hver dag, der går, stiger presset, og jeg tror, at det bringer en masse tvivl med sig,« indrømmer han dog.

Ryan fortæller, at Julian Sands godt kunne lige at udfordre sig selv og presse sin krop til det yderste, men tilføjer, at Mount Baldy er »et vanskeligt bjerg« om vinteren.

Really hoping Julian Sands makes it home safe and sound. His performance in A Room With a View created its own permanent neural pathway in my adolescent brain. A romantic hero to end them all. pic.twitter.com/yciamChVNZ — Rebecca Flint Marx (@EdibleComplex) January 19, 2023

»Og som alt andet gør det dig bedre at presse dig selv i livet, men i denne situation er det en meget vanskelig, farlig vandretur under disse vejrforhold.«

Julian Sands er især kendt for sin rolle i storfilmen 'A room with af view' fra 1985, hvor han spillede sammen med Helena Bonham Carter, men han har også spillet med i andre film og en række tv-serier.