Efter måneders hyldest af Meghan Markle er stemningen ved at vende. Engelske medier har de seneste uger angrebet hendes personlighed, og nu går tv-værten Piers Morgan til angreb på sin tidligere veninde.

»Meghan Markle er en selvoptaget professionel skuespillerinde, som har landet sit livs rolle, og nu er opsat på at malke den.«

Sådan lyder en lille flig af bredsiden, som Piers Morgan mandag sendte af sted i en klumme i Daily Mail.

Her opridser han et venskab mellem ham selv og Meghan Markle, som har efterladt ham med et rigtig dårligt indtryk af Meghan Markle.

Piers Morgan beskriver, hvordan han selv blev venner med Meghan Markle, efter han begyndte at følge hende på Twitter i 2015, fordi han havde set hende i tv-serien Suits.

Hun kvitterede ved at skrive en besked til ham i indbakken, hvor hun erklærede sig som stor fan. Det blev begyndelsen på et længere internet-venskab, hvor de to kendisser chattede frem og tilbage om alt fra tv-serier til politik, skriver Piers Morgan i klummen.

I 2016 skrev hun så pludselig, at hun skulle til England, og at hun ville mødes. Piers Morgan inviterede hende på hans lokale pub, hvor de hyggede og talte i halvanden time.

»Hun talte åbent om sin familie – meget private ting, som jeg aldrig vil gentage – om Donald Trump (som hun ikke er fan af), og om Suits,« skriver Piers Morgan, og uddyber:

Piers Morgan mener, han blev droppet, fordi Meghan Markle mødte prins Harry.

»Hun bad om råd til hendes karriere og medierne, hun spurgte, om hun kunne komme på ’Good Morning Britain’ (hvor Piers Morgan er vært, red.), hvilket jeg sagde, jeg ville ordne. Fra taxaen skrev hun flere sms’er og takkede mig og skrev, at hun glædede sig til at se mig igen.«

Hun sluttede det hele med at udsende et tweet, hvor hun poserede med sin ’ven’.

Og så hørte han aldrig fra hende igen.

Aftenen efter mødte Meghan Markle prins Harry. Aftenen efter var hun på solodate med prins Harry. Og resten er historie.

Meghan Markle har fået voldsom meget opmærksomhed, efter hun er blevet gift med prins Harry.

Piers Morgan stod til gengæld tilbage og havde fået en iskold skulder, forklarer han.

»Pludselig havde hun fundet en mere vigtig og indflydelsesrig person i prins Harry, og jeg blev dumpet som en sæk kartofler. Det var dybt uforskammet. På en eller anden måde beundrer jeg hendes arbejde,« skriver han.

Piers Morgan forklarer, at han ser hende som kynisk.

»Alt og alle, som ikke giver hende, hvad hun vil have, eller som står i vejen for, at hun kan klatre op ad det sociale hierarki, bliver smidt ud,« skriver han, og kommer med en række eksempler:

»Hendes første ægtemand? Røg ud, da Suits blev populært. Hendes dysfunktionelle familie? Alle fik forbud mod at komme til brylluppet. Hendes gamle far? Afskåret, fordi han ikke kan håndtere presset fra medierne.«

Han understreger den noget grovkornede bandbulle med følgende:

»Hun har brugt de sidste 20 år på at fedte for folk, indtil de ikke længere kan bruges. Så fjerner hun dem fra hendes liv uden så meget som et ’farvel, taber’. Jeg ved det, fordi jeg var en af dem.«