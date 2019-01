TV 2's vejrvært Andreas Nyholm er blevet far for anden gang.

Det fortæller han til Billed-Bladet.

Han og hustruen Cecilie Anna Thornval havde i forvejen datteren Anna på to år, og nu er også en dejlig søn kommet til verden.

»Hun er nu en stolt store­søster,« siger Andreas Nyholm til ugebladet.

Andreas Nyholm er blevet far til to. Foto: Simon Skipper Vis mere Andreas Nyholm er blevet far til to. Foto: Simon Skipper

Hvad Annas lillebror kommer til at hedde, ved mor og far endnu ikke, men Andreas Nyholm fortæller til Billed-Bladet at pilen peger på enten Lui eller Svend.

Anna var brudepige, da Andreas Nyholm og Cecilie Anna Thornval sagde 'ja' til hinanden i Lyngby Kirke i Nord­sjælland i juni 2018.

Cecilie Anna Thornval var et par måneder henne, da brylluppet stod.

»Heldigvis er jeg ikke træt og har ikke kvalme mere. Det værste er overstået,« sagde hun ved den lejlighed til Billed-Bladet.