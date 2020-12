Steen Jørgensen, der er direktør for spillestedet Vega, ved endnu ikke, hvordan året 2020 rundes af. Og slet ikke nu, hvor årets sidste koncerter er blevet aflyst.

Mandag middag meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at der lukkes for indendørs underholdningstilbud i 38 kommuner.

Noget, der i særdeleshed gælder Hovedstaden og derfor også spillestedet Vega.

»Det var jo forholdsvist forudsigeligt, som tingene har udviklet sig her i hovedstadsregionen, men jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at vi i det store fællesskab ikke er lykkedes med at holde smitten nede,« lyder det fra Jørgensen.

Og han er helt klart ved at have nået et mæthedspunkt, hvad angår corona, nedlukning og koncerter, der skal aflyses og udskydes.

»Det hænger mig frygteligt langt ud af halsen. Det er den samme melodi, som vi har hørt før, og det er klart, der er ved at komme en vis metaltræthed omkring det hele,« siger han og uddyber:

»Men samtidig må jeg også sige, at vi er glade for de måneder, vi fik lov til at holde koncerter fra september af. Det har jo betydet, at vi overlever.«

Det er endnu usikkert, hvad der skal ske med de koncerter, der skulle være holdt fra nu og frem til 3. januar, hvor den nye nedlukning gælder til.

Steen Jørgensen siger, at de går i gang med et arbejde for at finde nye datoer, hvor de lovede koncerter kan holdes.

Hans tanker går især til de kunstnere, som må være lige så trætte af coronaens indflydelse.

Alligevel er der lyspunkter i mørket.

»Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at vi trods udfordringer klarede os igennem et prøvende år, og så er den her nedlukning jo faktisk, hvad der svarer til en parentes i forhold til, da vi var lukkede ned i seks måneder,« siger han.

Steen Jørgensen har endnu ikke, det fulde overblik over, hvor stort et tab, de har lidt. De har stadig ansøgninger ude til puljer, som de ikke kender udfaldet af.

Blandt de kunstnere, som skulle have optrådt den næste tid, er det danske band Jung, rapper Tessa og popsanger Christopher.