Alene i Danmark var knap 1,5 millioner inde og se den i biografen.

På verdensplan anslås tallet til at være over 200 millioner. Dermed er 'Titanic' en af de mest sete film nogensinde.

Selvom filmen var i biograferne for over 25 år siden, så kan mange huske scenen med Jack, der råber i skibets stævn eller den dramatiske afslutning på døren, hvor Rose må se Jack forsvinde i dybet.

Der er dog en særlig scene, som Rose-skuespilleren, Kate Winslet, fortryder til det inderste af knoglerne.

Den prisvindende skuespiller afslører, at hun fortryder nøgenscenen, hvor hun skal tegnes af den anden hovedrolle, som er spillet af Leonardo DiCaprio.

Winslet har fortalt til Huffington Post, at hun »fortryder og hader hvert sekund af at være nøgen i film.«

»Jeg tror, ​​mine dage med nøgenscener er forbi,« har hun tidligere fortalt The New York Times tilbage i 2021.

Kate Winslet er langt fra den eneste Hollywood-skuespiller, som har meldt ud, at man er færdig og fortryder at være nøgen i film.

'Game of Thrones'-skuespillerinden Carice Van Houten og 'Pirates of the Caribbean'-stjernen Keira Knightley vil heller ikke længere lave nøgenscener og fortryder sexscener.

»Jeg er tilfreds med min krop. Den har gjort fantastiske ting. Men jeg har heller ikke lyst til at stå der foran et helt filmhold,« har Keira Knightley tidligere sagt i et interview.