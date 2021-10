En »kommende stjerne« mistede torsdag livet i en tragisk ulykke under en filmoptagelse.

En rekvisit-pistol blev affyret af Hollywood-stjernen Alec Baldwin, men i stedet for at være ufarlige, endte skuddene med at koste filmfotografen Halyna Hutchins livet.

Tragedien har efterfølgende ført til stor sorg, skriver Variety.

En af dem, der sørger over tabet, er Michael Pessah, der også arbejder som filmfotograf og var ven med Halyna Hutchins (som for to dage siden delte nedenstående video fra filmsettet):

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Halyna Hutchins (@halynahutchins)

»Hun var en vidunderlig, positiv, kreativ person, der var så begejstret for at bryde igennem og lave film,« siger han og tilføjer:

»Hun var virkelig på vej op.«

Halyna Hutchins blev ifølge Variety uddannet fra American Film Institute i 2015 og nåede at arbejde på flere kortfilm, før hun fik sin store debut med filmen 'Archenemy' sidste år.

Året forinden – i 2019 – var hun blevet kåret som »en kommende stjerne« af American Cinematographer.

Også i fagforeningen International Cinematographers Guild, Local 600, som den 42-årige amerikanske filmfotograf tilhørte, begræder man tabet af hende:

»Vi har modtaget den knusende nyhed denne aften om, at et af vores medlemmer, Halyna Hutchins, er død af skader, som hun fik på settet,« lyder det i en udtalelse udsendt af formanden for foreningen, John Lindley, og direktøren, Rebecca Rhine.

»Omstændighederne er uklare i øjeblikket, men vi arbejder på at blive klogere, og vi støtter en fuld efterforskning af denne tragiske hændelse. Det er et forfærdeligt tab, og vi sørger over bortgangen af et medlem af vores forenings familie.«

Arkivfoto af Alec Baldwin. Foto: Lucy Nicholson Vis mere Arkivfoto af Alec Baldwin. Foto: Lucy Nicholson

Politiet i Santa Fe modtog en anmeldelse om hændelsen, der fandt sted ved Bonanza Creek Ranch, klokken 13.50 lokal tid torsdag – hvilket var kort før midnat dansk tid.

I en pressemeddelelse oplyste politiet efterfølgende, at det indtil videre ser ud til, at rekvisit-pistolen var blevet brugt under en optagelse af en scene, hvor den skulle affyres af skuespilleren Alec Baldwin, der spiller hovedrollen i filmen 'Rust'.

Men noget gik tilsyneladende helt galt – og skuddene fra rekvisitten endte med at ramme filmfotografen.

Hun blev fløjet med lægehelikopter til University of New Mexico Hospital i Albuquerque, hvor hun kort efter ankomst blev erklæret død.

Derudover blev også filmens instruktør, Joel Souza, ramt af skuddene. Han er nu indlagt, men hans nærmere tilstand kendes ikke.

Der er endnu ikke rejst nogen sigtelser i forbindelse med hændelsen, og politiet efterforsker fortsat sagen, lyder den seneste melding.