En af de første, der gik hen til skuespilleren Will Smith, efter han sendte chokbølger gennem publikum ved at uddele en lussing under dette års Oscar-show, var kollegaen Denzel Washington.

Nu har han for første gang sat nogle ord på det, der skete.

Det skriver CNN og Variety.

Det vakte stor opsigt, da Will Smith i forrige uge gik op på scenen under dette års Oscar-show og slog komikeren Chris Rock, efter sidstnævnte havde lavet en joke om skuespillerens hustru, Jada Pinkett Smiths, frisure.

Her ses Denzel Washington gå sammen med Will Smith umiddelbart efter, at sidstnævnte gav komikeren Chris Rock en lussing under Oscar-showet. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Her ses Denzel Washington gå sammen med Will Smith umiddelbart efter, at sidstnævnte gav komikeren Chris Rock en lussing under Oscar-showet. Foto: BRIAN SNYDER

Hun er kronraget, da hun lider af hudsygdommen alopecia areata, der også kaldes pletskaldethed.

Efter lussingen forlod Will Smith scenen og råbte højlydt fra sin plads til Chris Rock:

»Hold min hustrus navn ude af din fucking mund.«

Kort efter valgte skuespilleren Denzel Washington og produceren Tyler Perry at gå over til Will Smith for at tale med ham som de første.

Her ses Denzel Washington og Tyler Perry sammen med Will Smith umiddelbart efter, at sidstnævnte gav komikeren Chris Rock en lussing under Oscar-showet. Foto: ROBYN BECK Vis mere Her ses Denzel Washington og Tyler Perry sammen med Will Smith umiddelbart efter, at sidstnævnte gav komikeren Chris Rock en lussing under Oscar-showet. Foto: ROBYN BECK

Lørdag var Denzel Washington gæst og taler ved et arrangement, som biskoppen T.D. Jakes står bag, og under en to timer lang debat om tro og skuespillerens karriere, blev han også spurgt ind til hændelsen med den opsigtsvækkende lussing.

»Tja, der er et ordsprog om, at når djævlen ignorer dig, så ved du, at du gør noget forkert,« indledte Denzel Washington ifølge CNN sit svar.

»Du ved, djævlen siger: 'Åh, nej, lad ham bare være, han er min favorit. Gener ham ikke'. Modsat, når djævlen kommer efter dig, er det måske fordi, du forsøger at gøre noget rigtigt. Og – af en eller anden grund – fik djævlen fat i det den aften,« tilføjer han.

Derudover forklarede skuespilleren videre, at han, sammen med Tyler Perry, valgte at bede med Will Smith i salen.

Nederst i billedet ses Denzel Washington sammen med Will Smith og Jada Pinkett Smith efter, at Will Smith gav komikeren Chris Rock (der står på scenen) en lussing under Oscar-showet. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Nederst i billedet ses Denzel Washington sammen med Will Smith og Jada Pinkett Smith efter, at Will Smith gav komikeren Chris Rock (der står på scenen) en lussing under Oscar-showet. Foto: BRIAN SNYDER

»Heldigvis var der folk til stede, ikke bare mig, men også andre. Tyler Perry kom med det samme derover sammen med mig,« forklarer Denzel Washington.

Han vil dog ikke nærmere afsløre, hvad de talte om, eller hvad bønnerne gik på.

»Hvem er vi til at fordømme det (der skete, red.)?,« spørger han og fortsætter:

»Jeg ved ikke alt, hvad der er op og ned i situationen, men jeg ved, at den eneste løsning var bøn, som jeg så det.«

Ikke længe efter hændelsen blev Will Smith kåret som vinder i kategorien 'Årets bedste mandlige skuespiller', og under sin takketale nævnte han Denzel Washington og nogle af de ord, han havde delt med ham:

»Når du er på dit højeste, skal du være varsom, for det er her, djævlen kommer efter dig,« lød det.

Dagen efter showet udsendte Will Smith en udtalelse, hvor han undskyldte over for Chris Rock og beklagede sin opførsel.

»Vold i alle dens former er giftig og destruktiv. Min opførsel under gårsdagens (natten til mandag dansk tid, red.) Academy Awards var uacceptabel og utilgivelig,« skrev han blandt andet.