»Jeg har taget alt det ferie, jeg kan i år, så jeg kan være her for Johnny.«

Sådan siger 59-årige Ivan De Boer, som er en af de mange kvinder, der går til ekstremerne for at overvære Johnny Depps retssag mod sin ekskone, Amber Heard.

People har talt med hende og en hel række andre som hver især går linen ud for komme ind til retssagen, der foregår i Virginia.

Ivan De Boer, som bor i Los Angeles, anslår således, at hun samlet set har haft udgifter for 212.000 kroner for at kunne være til stede hver dag, siden sagen begyndte 11. april.

Og det har hun det helt fint med.

»Jeg fortryder intet. Jeg ville fortryde, hvis jeg ikke var her.«

52-årige Sharon Smith kommer endnu længere væk fra.

Efter hendes forhold i Storbritannien gik i stykker, besluttede hun sig for at pakke sig liv sammen i et opbevaringsrum og flyve til Virginia i USA for at følge sagen.

Hun har indtil videre brugt 70.000 kroner for at følge sagen, hvor hun hver dag møder op til køen ved domshuset klokken et om natten for at sikre sin plads.

Det er dog ikke kun nattesøvnen og penge, de ivrige fans må ofre.

40-årige Aneela Metha er nemlig så opsat på at stå i kø, at hun er ikke hjemme til sin 10-års bryllupsdag. Hun har i stedet spurgt sin mand, om han vil gøre hende selskab.

»Jeg spurgte ham, om han, som en del af min gave ville tage med mig? Og han sagde 'fandeme nej'.«

Flere af dem, People har talt med, overnatter også i deres biler ude foran retten, så de kan spare på udgifterne.

Sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard er kulminationen på deres skilsmisse i 2016.

Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone for bagvaskelse og påstande om hustruvold, som han mener har kostet ham karrieren.

For det kræver han en kompensation på 353 millioner kroner.

Johnny Depp er da også blevet fyret fra flere store filmproduktioner. Heriblandt Harry Potter-spin-offet 'Fantastic Beasts', hvor hans rolle er blevet overtaget af danske Mads Mikkelsen.