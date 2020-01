'Jeg er flov over det og fortryder, at jeg nogensinde har taget disse billeder.'

Sådan lød det fra den tidligere 'High School Musical'-stjerne Vanessa Hudgens tilbage i 2007, da private nøgenbilleder af hende blev lækket til offentligheden.

Selvom den nu 31-årige skuespillerinde var et offer, blev hun nemlig så udskammet, at hun følte, det var nødvendigt at give en offentlig undskyldning.

Selv Disney beklagede på vegne af Vanessa Hudgens i en pressemeddelelse, hvori der stod følgende:

Da nøgenbillederne af Vanessa Hudgens blev lækket, dannede hun par med skuepilleren Zac Efron. Foto: Lucy Nicholson Vis mere Da nøgenbillederne af Vanessa Hudgens blev lækket, dannede hun par med skuepilleren Zac Efron. Foto: Lucy Nicholson

'Vanessa har undskyldt for hvad, der tydeligvis var dårlig dømmekraft. Vi håber, hun nu har lært en værdifuld lektie.'

I et nyt stort interview med Cosmopolitan UK fortæller Vanessa Hudgens nu, at episoden for 13 år siden satte så store spor, at det 'traumatiserede hende'.

»Det var traumatiserende for mig. Det er fucked up, at nogle mennesker føler, at de har ret til at dele noget, der er så personligt, med hele verden,« siger hun til mediet.

»Når man er skuespiller, mister man fuldstændig grebet om sit privatliv, og det er sørgeligt.«

Vanessa Hudgens med sin nuværende kæreste, Austin Butler. Foto: VALERIE MACON Vis mere Vanessa Hudgens med sin nuværende kæreste, Austin Butler. Foto: VALERIE MACON

»Det burde ikke være sådan, men det er desværre sådan, at hvis folk er interesserede nok, så vil de gøre alt, hvad de kan, for at lære så meget som muligt om dig. Det er måske smigrende, men nogle folk går for langt og spreder ting, der burde være private,« fortsætter hun.

Da nøgenbillederne af Vanessa Hudgens blev lækket, dannede hun par med sin 'High School Musical'-medskuespiller Zac Efron.

De to gik fra hinanden i 2010 efter fire år som par.

Siden 2011 har Vanessa Hudgens i stedet dannet par med den 28-årige skuespiller Austin Butler.