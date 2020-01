I mere end otte år har den amerikanske skuespillerinde Vanessa Hudgens dannet par med skuespillerkollegaen Austin Butler.

Det tyder dog ikke på, at parret kommer til at fejre niårsdag sammen.

Ifølge det amerikanske magasin People, er de nemlig gået hver til sit.

Den 31-årige 'High School Musical'-skuespillerinde og Austin Butler, der blandt andet har medvirket i den populære Tarantino-film 'Once Upon a Time in Hollywood', fandt sammen tilbage i 2011.

Siden da har parret jævnligt delt billeder af hinanden på de socialer medier.

Eksempelvis i august 2019, hvor Vanessa Hudgens lavede en hyldest til Austin Butler på hendes Instragram i anledning af hans 28 års fødselsdag.

'Tillykke med fødselsdagen min kærlighed, min anden halvdel, min evige inspiration og støtte. Min bedste ven. Mit alting,' skrev hun dengang.

Derfor undrede parrets fans sig, da de mange parbilleder og kærlighedserklæringer stoppede med at dukke op på deres sociale medier fra den ene dag til den anden. Nu viser det sig altså, at det var med god grund.