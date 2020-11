Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin har aldrig været så glad for at miste sit job.

Man kunne tro, at det skyldes dårligt arbejdsmiljø, højt stressniveau eller et bedre jobtilbud på hånden. Men det skulle overraske, hvis det var årsagerne bag.

Den 62-årige skuespiller har nemlig haft æren af at spille Donald Trump i en række sketch på det amerikanske talkshow 'Saturday Night Live'. Det har skaffet ham en masse popularitet og ikke mindst en Primetime Emmy Award for bedste præstation som birolle i en komedieserie.

Men nu er det slut. For Donald Trump skal efter planerne afsættes som præsident og overdrage nøglerne til Det Hvide Hus til Joe Biden. Dermed er det også slut på de sketch, som Baldwin har været en del af de seneste fire år.

I don’t believe I’ve ever been this overjoyed to lose a job before! — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) November 7, 2020

'Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har været så glad for at miste mit job,' skriver han på Twitter.

Alec Baldwin har begået sig i komikkens genre i mange år, og derfor kan det være svært at vurdere, om der er sarkasme involveret eller ej. Men med de mange timer foran spejlet, hvor han skulle sminkes, og med de anstrengende grimasser, som han har skullet gentage i årevis, er det svært at bebrejde ham, hvis ordene er skrevet i ramme alvor.

Ordene følges dog op med et nyt tweet og billede, hvor han ses i en af de mange sketch som Trump.

Til det billede skriver han, at 'det har været sjovt'.

It’s been fun. pic.twitter.com/iodKjbm2ie — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) November 8, 2020

Til The Takeaway i 2017 satte han ord på, hvordan han bærer sig ad med rollen. Det vigtigste er at løfte det ene øjenbryn og så smøre tykt med den genkendelige accent:

'Vi falder altid tilbage på adjektiver som 'fantastisk', 'forrygende' og 'skønt'. Han kaster aldrig om sig med stærkere eller klarere ord. Han er ikke en stor tænker. Det demonstrerer han igen og igen. Det er faktisk ret rystende.'

Baldwin tog afsked med rollen i den seneste udgave af 'Saturday Night Live', hvor han for sidste gang skulle lave de velkendte grimasser. Her gjorde han grin med Trumps stædige påstande om, at valget er omfattet af svindel og fusk:

'Alle, der døde halvvejs gennem tirsdag, ved, at jeg blev genvalgt som USA's præsident.'

Hvad fremtiden nu bringer for Baldwin, vides ikke.