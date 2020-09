»Jeg ryster lige nu. Jeg kan slet ikke tro, at det virkelig sker.«

En meget begejstret Lala Kent havde onsdag gode nyheder med i podcasten 'Give Them Lala ... with Randall'.

Her kunne hun nemlig afsløre, at hun venter sit første barn sammen med sin forlovede Randall Emmett, som også var med i podcasten.

»Jeg er meget følelsesladet lige nu.. Lad mig lige samle mig... Jeg græder over alt, men i dag er det glædestårer,« sagde hun forud for afsløringen.

Model Lala Kent og hendes udkårne, producer Randall Emmett. Foto: Chris Delmas Vis mere Model Lala Kent og hendes udkårne, producer Randall Emmett. Foto: Chris Delmas

'Vanderpump Rules'-stjernen fortalte i podcasten, hun glæder sig ekstremt meget, og at hun allerede nu føler sig meget moderlig.

De glædelige omstændigheder blev afsløret præcis to år, efter Randall Emmett gik på knæ for hende.

Brylluppet skulle egentlig have stået i april, men som så meget andet i denne verden, er det blevet udskudt grund viruspandemien.

Randall Emmett har i forvejen to døtre fra et tidligere forhold, og den yngste af disse var ved Lala Kents side, da hun fandt ud af, at hun var gravid.

Datteren Rylle sad i badekarret, mens Lala Kent sad og stirrede på graviditetstesten. Pludseligt tonede svaret frem. Den var positiv.

»Jeg kiggede på Rylee og sagde: 'Ved du, hvad det her betyder? Det her betyder, at Lala skal have en baby'.«

»Så rejste hun sig op og skreg: 'Vi bliver nødt til at fortælle det til min far lige nu'.«

Der gik dog lige fire timer, før det kunne lade sig gøre. Randall Emmett var nemlig ude af huset.

Lala Kent er 30 år, mens kæresten Randall Emmett er 49 år.

Graviditeten er i det tidligt stadie, og parret kender derfor ikke barnets køn endnu.