I 11 generationer har Valdemars Slot været ejet af Caroline Flemings adelige familie. Men vil det blive i familien fremover? Det er det store spørgsmål, som optager mange danske rigmænd (og/eller -kvinder) for øjeblikket.

I hvert fald har endnu flere meldt sig på banen som mulige købere til det smukke slot, der netop er blevet vurderet. Det oplyser advokat og likvidator Henning Moritzen.

»Der er faktisk mange gode henvendelser. Og det er hovedsageligt fra danskere,« siger Moritzen, der dog ikke vil afsløre, om han har fået 10, 15 eller 20 henvendelser. Men det er i hvert fald flere end to, bekræfter han og tilføjer, at han er glad for interessen.

»Hvis det skal sælges, er det da positivt, at der er nogen, der har vist forhåndsinteresse for, at det kunne de godt tænke sig at kigge på,« lyder det fra Moritzen, der dog ikke vil afsløre, hvor meget slottet er blevet vurderet til.

Valdemars Slot ligger skønt, men Caroline Fleming og hendes søster kan ikke blive enige om slottets fremtid. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valdemars Slot ligger skønt, men Caroline Fleming og hendes søster kan ikke blive enige om slottets fremtid. Foto: Bax Lindhardt

For selvom slottet nu er blevet vurderet, vides det endnu ikke, hvad der skal ske med det.

Det røde slot, der blev opført af kong Christian 4. til sin søn grev Valdemar Christian, har i flere måneder været orkanens øje i en strid mellem dets to ejere, Caroline Fleming og hendes søster.

De to tidligere baronesser, der er døtre af den afdøde lensbaron Niels Iuel-Brockdorff, er blevet uenige om et regnskab, hvilket i maj sendte selskabet bag slottet Valdemars Slot Gods A/S til tvangsopløsning.

Siden har det hængt i det uvisse, hvad der skulle ske med slottet. Caroline Flemings søster, Louise Iuel Albinus, og hendes mand, Nikolaj Albinus, flyttede fra slottet i forbindelse med striden, og det populære slot har den seneste tid stået tomt.

Caroline Fleming (midt) har indtil videre ikke haft lyst til at kommentere sagen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Caroline Fleming (midt) har indtil videre ikke haft lyst til at kommentere sagen. Foto: Nils Meilvang

De aktiviteter og restauranter, der har været på slottet, har været lukket siden sommer, og i juli blev Henning Moritzen udpeget som likvidator for at få styr på afviklingen af selskabet.

I det seneste regnskab for 2019/2020, der nu er trukket tilbage, er værdien af godsets bygninger, jorde og skove opgjort til 77,6 millioner kroner.

Henning Moritzen vil ikke afsløre, hvor meget den nye vurdering lyder på, men den er ikke dårligere end den gamle:

»Hvis det ikke var mere værd end det, der står i regnskabet, så ville der være en underbalance, og så ville det i princippet være insolvent. Og hvis jeg ikke troede, at jeg kunne indfri alle kreditorerne, så ville jeg være tvunget til at gå ned i skifteretten,« siger advokaten.

Louise Iuel Albinus ses her i 2009 på sin bryllupsdag med sin nu afdøde far, Niels Iuel-Borckdorff. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Louise Iuel Albinus ses her i 2009 på sin bryllupsdag med sin nu afdøde far, Niels Iuel-Borckdorff. Foto: Sonny Munk Carlsen

Selvom slottet nu er vurderet, ved han endnu ikke, hvad der skal ske med det.

»Vi har nu fået en vurdering, og den drøfter jeg nu med de to aktionærer. Jeg kan ikke sige dig noget mere konkret, før jeg har en aftale med aktionærerne,« siger han og forklarer, at der stadig er flere muligheder:

»Vil de begge køre videre sammen, eller vil den ene eje det, eller vil den anden eje det? Eller skal vi have en tredjemand over? Og skal det være en fra familien eller en udefra? Nu skal de bare blive enige om, hvad de vil gøre,« siger Mouritzen, der ikke umiddelbart har nogen tidsfrist for, hvornår de to søstre senest skal blive enige om slottets fremtid.

Hvis søstrene slet ikke kan blive enige, kan beslutningen om slottets fremtid dog ende hos ham.

»Så skal jeg jo tvinge et eller andet igennem. Det er jo mig, der bestemmer i sidste ende,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Caroline Fleming.