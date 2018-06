Skuespilleren Val Kilmer er kommet i modvind på de sociale medier, efter han har skrevet et langt opslag ovenpå tv-kokken Anthony Bourdains selvmord, der kom frem tidligere fredag.

Det skriver MSN.

Val Kilmer, der især er kendt for at have portrætteret James Morrison i filmen 'The Doors', skrev fredag eftermiddag et opslag på Facebook, hvor han går hårdt til den kendte tv-kok Anthony Bourdain, der fredag tog sit eget liv på et hotelværelse i Paris.

I opslaget, som du kan se herover, kalder Val Kilmer Anthony Bourdains handling for selvisk. Blandt andet skriver han:

'Hvor langt var du fra at føle den kærlighed, som var universel. Fra hvert et hjørne i verden var du elsket. Så selvisk. Du har givet os en grund til at være rasende.'

Han skriver længere nede:

'Du kunne og skulle have givet det et skud mere. Nogle gange må vi leve for at servicere et andet liv og leve uden et håb om lighed. Livet er ikke retfærdigt på den måde. Hvem siger, at du havde retten til at tage alt den kærlighed væk fra os for tidligt? Oh den mørke.'

Opslaget er langt og indeholder meget mere end de ovenstående to passager, men mange har alligevel især bidt mærke i én ting. At Val Kilmer kalder Anthony Bourdains selvmord for selvisk.

'Selvisk? Du har ingen anelse om, hvordan det er at have denne sygdom og være i en tilstand så mørk og desperat, at du føler, verden ville være et bedre sted uden dig,' skriver brugeren April Star Davis blandt andet i en lang kommentar, hvor hun kritiserer Val Kilmer for opslaget.

Også brugeren Nora Nosek går hårdt til Val Kilmer:

'Enhver der bruger 'selvmord' og 'selvisk' i den samme sætning har ikke en idé om, hvad den her mand gik igennem, og bidrager bare til at sætte denne sygdom i forbindelse med skyld og skam i stedet for at løfte andre ud af det,' skriver Nora Nosek i en kommentar.