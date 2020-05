»Jeg har det helt ærligt, som om jeg er ved at kaste op. Jeg har det, som om jeg om et par sekunder vågner op nøgen med savl på min pude. Det her virker ikke virkeligt,« lyder det fra Nathan O'Reilly, der er vært på den irske radiokanal Spin1038.

Du har formentlig aldrig hørt om kanalen før. Men forleden havde kanalens morgenprogram en gæst, de fleste radioværter nok aldrig kommer til at have med i æteren.

Værterne Graham O'Toole og Nathan O'Reilly havde nemlig æren af en verdensstjerne - selveste Matt Damon var med live via en videoforbindelse.

Selve interviewet, som du kan se i videoen nedenfor, er i sig selv ganske god underholdning, for radioværterne lader ikke til at forstå, hvad der netop har ramt dem. De - og særligt Nathan O'Reilly - synes at være helt ved siden af sig selv.

Men selve baggrundshistorien er også spøjs. De to værter havde nemlig i flere uger kæmpet for at få skuespilleren med. De havde dog aldrig troet på, det nogensinde ville blive en realitet. Lad os gå seks uger tilbage i tiden.

Her fik radioværterne nys om, at Matt Damon var i corona-karantæne i den irske by Dalkey - en forstad til Dublin - og så indledte de ellers en ihærdig jagt på megastjernen.

Nathan O'Reilly meldte sig ind i en Facebookgruppe for de lokale i Dalkey for at efterlyse den amerikanske 'Bourne'-stjerne, men værten røg lige så hurtigt ud på røv og albuer.

Forstadsbeboerne havde nemlig ikke i sinde at afsløre Matt Damons opholdssted, selvom flere på de sociale medier lagde beretninger op om deres møde med ham.

Dernæst eftersøgte værterne ham i radioen og kom da også et par gange med en direkte bøn til stjernen om, at han skulle kontakte dem. Men intet skete. Troede de.

For sagen var faktisk den, at Matt Damon hørte efterlysningen for omtrent en måned siden, da han og ungerne var på en køretur i Dublin.

»Jeg forsøgte at memorere jeres nummer, men da jeg gik ind i huset, begyndte min kone at tale om et eller andet, og så glemte jeg det,« forklarer en grinende Matt Damon i programmet.

Efterfølgende begyndte skuespilleren regelmæssigt at lytte til Spin1038-programmet i håbet om, at nummeret ville blive nævnt igen, og U2-stjernen Bono gjorde ham ligeledes opmærksom på, at han altså var en eftersøgt mand.

Matt Damon og hustru Luciana Barroso. Sidstnævnte er skyld i, at Matt Damon langt om længe fik kontaktet radioprogrammet.

Men nummeret blev ikke nævnt igen, og Matt Damon kom mere eller mindre fra det. Indtil forleden. Her spurgte hans hustru, Luciana Bozan Barroso, nysgerrigt, om han havde fået ringet til radiokanalen.

Men nej, han havde jo ikke nummeret, havde han forklaret.

»Hun var sådan: 'Du er sådan en idiot, bare slå deres nummer op på nettet. Du behøver ikke vente på, at de selv fortæller det.«

Som sagt så gjort. Og så er vi tilbage ved de meget chokerede værter, der for første gang nogensinde har en stjerne af Matt Damons kaliber med i programmet.

Til BBC fortæller Nathan O'Reilly, at han så absolut ikke havde regnet med, at det ville ske. Derfor var han da heller ikke på nogen måde forberedt på en sludder med Matt Damon.

»Jeg kastede bare ord i Matts retning,« fortæller han om sin ikke-eksisterende interviewteknik.

Ordene blev dog alligevel grebet, og Matt Damon kunne berette, at han og familien havde opholdt sig i Dalkey siden starten af marts, hvor optagelserne til Ridley Scotts nye film, 'The last duel', var i gang, da corona-epidemien satte hele verdens gang på hold.

Siden har Matt Damon og familien nydt de naturskønne omgivelser, og i radioprogrammet fortæller han, at corona-lockdown alt i alt har været en ganske rolig oplevelse for dem.

Og oplevelsen er da kun blevet endnu bedre, efter Matt Damon er blevet bekendt med, hvor beskyttende Dalkey-beboerne har været i forhold til at beskytte hans gøren og laden.

Da Nathan O'Reilly i programmet fortæller skuespilleren om de mange krumspring, han har gjort for at få et interview i stand, kommer han nemlig også ind på Dalkey-folkets modvilje.

»Ja, det hørte jeg. Jeg grinte så meget af den historie,« svarer Matt Damon med et grin og tilføjer:

»Det var dér, det gik op for mig, hvor skønt det her sted er, og hvor beskyttende alle her er. Det her er et af de smukkeste steder, vi nogensinde har været.«