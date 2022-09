Lyt til artiklen

Den tidligere BBC-vært Emily Maitlis, der stod bag det berygtede interview med Prins Andre, roser nu den skandaleramte britiske prins for sin åbenhed.

Det beretter Deadline.

Interviewet, der gik tæt på Prins Andrews venskab med den afdøde sexforbryder og milliardær, Jeffery Epstein, medførte, at Prins Andrew måtte trække sig fra sine royale forpligtelser samt aflevere alle sine militære titler og medaljer tilbage.

Det skyldtes, at der blandt andet var påstande om, at Prins Andrew også havde begået seksuelle forbrydelser.

»Jeg føler, at han (Prins Andrew, red.) opførte sig ganske høfligt. Han gav os en time i paladset og var villig til at snakke om sagerne. De fleste politikere vil ikke engang snakke om deres egen politik, så i det mindste var han modig« fortalte hun til Deadline.

Endvidere fortæller Emily Maitlis, at Prins Andrew følte, at interviewet var gået godt.

Så godt, at han tog sig tid til at give holdet en tur i paladset og opfordrede holdet til at komme forbi igen.

»Hoffet fortalte, at de synes, at interviewet var kritisk, men retfærdigt. Jeg tror ikke, at de vidste, hvordan pressen og offentligheden vil reagere,« mindes Emily Maitlis.