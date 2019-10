Selv om danske milliardærer ikke er superrige målt efter amerikanske forhold, så fører mange af dem en yderst lukseriøs livsstil.

Myten om den ygmyge jyde holder nemlig ikke altid, når det kommer til Danmarks rigeste.

En stor del af Danmarks rigeste familier kommer fra Jylland. Og de kan i den grad finde ud af spendere millioner på luksusgoder.

Heste, biler, godser og golf er favoritaktiviteterne, når milliardærerne skal fornøje sig.

Kronprinsesse Mary besøgte fredag formiddag EM for ponyer, der foregår i Wilhelmsborg springcenter ved Aarhus. Her med Agnete Kirk Thinggaard, netop hjemvendt fra Rio.

Det fortæller forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste.

»Vi har ikke det vilde jetset i Danmark, der suser verden rundt i en superyacht, men der er mange, der bruger virkelig store millionbeløb på deres hobbyer,« siger han .

Hos Danmarks rigeste familie – Lego-familien Kirk Kristiansen - er heste en stor passion.

Både Lego-overhoved Kjeld Kirk Kristiansen samt hans yngste datter, Agnete Kirk Thinggaard, har heste for millioner.

Lars Larsen var også vild med golf. Her ses han sammen med kronprins Frederik og Thomas Bjørn.

Kjeld Kirk Kristiansen har to af Danmarks største stutterier – Stutteri Blue Hors ved Randbøl og Stutteri Ask på Fyn – og køber jævnligt heste for store millionbeløb hjem fra Tyskland.

Hans heste er flittige gæster på det danske landshold i dressur, hvor de flere gange har høstet medaljer ved både OL og VM – ofte med Kjeld Kirk Kristiansen på sidelinjen.

Hans datter Agnete Kirk Thinggaard er dressurrytter på højt plan og har de seneste år købt den ene tophest efter den anden til tocifrede millionbeløb.

Tilsammen har far og datter heste for omkring 136 millioner kroner, viser regnskaberne for deres stutterier og godser.

Ecco-arvingen Anna Kasprzak er vild med heste. Her ses hun ved OL i Rio på hesten Donnperignon.

Også hos Ecco-ejeren Hanni Toosbuy Kasprzak er heste i fokus, da hendes datter Anna Kasprzak i årevis har været fast kvinde på det danske landshold i dressur. En sport, der ofte kræver mange penge, og Anna Kasprzak har også flere gange købt dyre topheste.

Lige så løst sidder millionerne i lommerne, når de danske milliardærer køber godser.

Bedst kendt er nok Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, der foruden sit gods Constantinsborg ved Aarhus også ejer så mange godser i Skotland, at han ejer mere jord i højlandet end den britiske dronning og tilmed i de britiske medier har fået tilnavnet ’kongen af Skotland’.

Han er i øvrigt ikke den eneste danske godsejer i Skotland, idet Lego-familien også ejer et af slagsen.

Kurt Daell er Danmarks 38. rigeste mand. Han er ligesom mange andre rigmænd vild med biler. Han samler primært på veteranbiler.

Desuden ejer Kjeld Kirk Kristiansen også godset Scheelenborg ved Kerteminde på Fyn.

Dyre biler er en anden passion, som de rige fornøjer sig med.

»Kjeld Kirk Kristiansen har en hel garage fuld af dyre Ferrari'er,« fortæller Søren Jakobsen om Lego-rigmanden, der også er kendt for at have to privatfly.

Også Anders Holch Povlsen er til høj hastighed.

Niels Peter Louis-Hansen, der sammen med sin familie ejer Coloplast, er Danmarks andenrigeste.

I 2017 mistede han sit kørerkort, da han kørte 212 km/t i sin Tesla på en jysk motorvej. Desuden er han kendt for at være pengemanden bag racerkøreren Kevin Magnussen.

Ifølge Søren Jakobsen er biler en stor passion hos mange rigmænd. Han nævner Harald Nyborg-ejeren og milliardæren Kurt Daell samt Kjeld Kirk Kristiansen nevø, milliardæren Anders Kirk Johansen som eksempler.

Golf står også højt på listen over danske rigmænds pengeslugere.

Både den nu afdøde Jysk-ejer Lars Larsen og Thomas Kirk Kristiansen, som er søn af Lego-ejeren, har brugt kæmpe på millionbeløb på golfbaner.

Thomas Kirk Kristiansen har brugt flere hundrede millioner på sin fynske golfbane.

Thomas Kirk Kristiansens har brugt over 250 millioner kroner på sit storslåede golfprojekt på Nordfyn. Den luksuriøse golfbane ved navn ’Great Northern’ har dog indtil videre kun givet ’great’ underskud år efter år

Til gengæld indbragte goldbanen i 2017 Thomas Kirk Kristiansen titlen som ’årets borger i Kerteminde’.

Desuden kan han glæde sig over, at han er sluppet af med en anden stor underskudforretning - nemlig araberhestestutteriet Kirk Arabians på Nordfyn, som han overdrog til sin far i 2017.

Det er dog ikke alle danske rigmænd, der ’flasher’ deres rigdom.

Anders Holch Povlsen ejer blandt andet det skotske slot 'Aldourie Castle '.

Familien Louis-Hansen, der ejer Coloplast og er Danmarks andenrigeste, går stille med dørene. Især er familiens overhoved Niels Peter Louis-Hansen overraskende anonym:

»Han lever et meget stille liv. Man har ikke hørt om hans fritidsinteresser overhovedet,« siger Søren Jakobsen.

Den pressesky milliardær kom dog uønsket i medierne i, da han og hans hustru i 2015 blev udsat for et groft hjemmerøveri af en 36-årig færing. Hjemmerøveren blev efterfølgende idømt fem og et halvt års fængsel.

