Fyldige læber, lysende øjne og udtalte kindben.

Helena Christensens søn, Mingus Reedus, deler flere fysiske karaktertræk med sin mor, og de to deler også profession.

Den 20-årige Reedus, hvis far er skuespiller Norman Reedus, gik for nyligt ved London Fashion Week i et af de meget eftertragtede shows, skriver det engelske medie Daily Mail.

Mingus Reedus var nemlig på catwalken under Tommy Hilfiger-modeshowet. Noget, som moren ikke kunne lade være med at nævne på sin Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram Son taking a lil stroll in London @tommyhilfiger @kegrand Et opslag delt af Helena (@helenachristensen) den 16. Feb, 2020 kl. 3.53 PST

'Sønnen, der tager sig en lille gåtur i London,' skriver stjernen på sin Instagram-profil.

Her har hun desuden lagt tre billeder af sin søn. To fra showet og et taget ude på gaden.

Helena Christensen er ikke den eneste af 90'ernes supermodeller, som havde et familiemedlem i showet.

Christy Turlington, der var kendt som model i samme periode som danske Christensen, har en nevø, der gik med i samme modeshow.

Hun skrev som kommentar til Helena Christensens opslag, at hun håber, de to unge mænd vil møde hinanden.

Mingus Reedus er Helena Christensens eneste barn.

Hun dannede par med sin søns far fra 1998 til 2003.

Helena Christensen er i dag 51 år gammel, og hun arbejder blandt andet som fotograf, som man kan se i videoen over artiklen.