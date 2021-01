Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra TV 2, efter to kvinder i forbindelse med en advokatundersøgelse har fortalt om krænkende adfærd fra værten for henholdsvis 18 og 20 år siden.

Noget, der har skabt ængstelighed blandt de mandlige ansatte på tv-stationen. Det skriver Jyllands Posten.

Avisen har talt med tillidsmand Palle Jensen, der forklarer, at især det faktum, at sagerne tager udgangspunkt i noget, der er sket for mange år siden, skaber bekymring.

»Blandt en del af mændene er der nogen utryghed, fordi der nok er nogle, der føler, at det går meget langt tilbage. Og når Jes Dorph slår igen, skaber det tvivl om, hvorvidt det, han er beskyldt for, er rigtigt,« siger Palle Jensen og tilføjer:

»For hvis det er noget, nogle har fundet på – og det aner jeg ikke – så er der nogle, der tænker: 'Så kan jeg blive fyret for noget, jeg ikke har gjort.' Det er dog ikke ligefrem sådan, at folk kigger sig over skulderen.«

Jes Dorph-Petersen, der er i dag er 61 år, siger, at han ikke husker aftenen, hvor han er anklaget for at have tiltvunget sig sex med en praktikant.

Han siger dog, at det ikke er sket.

Hvis det skulle være foregået sådan, så ville han nemlig have husket det, lyder det.

Første anmeldelse har ifølge undersøgelsen, som Politiken har fået indsigt i, fundet sted i 2001, hvor kvinden altså siger, værten tiltvang sig sex med hende.

Den anden anmelder siger, at det var en episode, som fandt sted i 2003, hvor Jes Dorph-Petersen, ifølge hendes forklaring, og en anden mandlig kollega opfordrede hende til at have sex med dem. Den anden anmelder var også praktikant på tidspunktet.