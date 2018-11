Han er født i Århus og er kendt for at tale med den tykkeste, østjyske accent. Alligevel føler rapperen USO sig stadig som andenrangsborger i Danmark, hvor han mener, Dansk Folkeparti har al for meget indflydelse.

»Det der med ’meld dig ind i Danmark og smid tørklædet’. Den er jo hel gal. Burde der ikke være 20.000 andre ting, vi hellere skulle gå op i? Jeg synes, det er super skræmmende, at vi skal til at bestemme, hvordan folk går klædt,« lyder det fra den 37-årige rapper.

Siden USO, hvis borgerlige navn er Ausamah Saeed, slog igennem på hitlisterne for snart tyve år siden, har han aldrig haft lyst til at blande sig i den offentlige debat.

Med forældre fra Marokko og Yemen har han dog altid haft ’indvandrer’-mærkatet inde på livet, og med sin nye single ’Udvalgt’ tager han nu bladet fra munden og sætter ord på den fremmedhad, han synes fylder for meget i Danmark.

»Jeg har ikke interesse i at stå og debattere med en politiker. Det her handler om min virkelighed og de oplevelser, jeg har oplevet i Danmark. Dansk Folkepartis seneste kampagne, synes jeg især, er decideret usmagelig,« forklarer USO og tilføjer, at det især er højrefløjen og politikere som Inger Støjberg, der er med til at dele befolkningen op i to.

»Politikerne bør jo være gode eksempler for os andre. Hvis de opfører sig som de gør, så sætter det jo tankerne i gang hos resten af befolkningen, der tror, det er okay.«

Han nævner det seneste tildækningsforbud og debatten om muslimske kvinder, der ikke vil give hånd til mænd.

»Så længe man ikke gør andre fortræd, så skal der da være plads til alle kulturer. Du stopper da heller ikke med at fejre jul, hvis du flytter til et land i Mellemøsten. Selvfølgelig skal der være plads til alle,« lyder det fra USO, der giver eksempler på den hverdagsracsime, han oplever i sit eget liv.

»For det første hører jeg ofte sætningen, ’hvor taler du godt dansk’. Jeg kan sagtens svare igen med en joke, men nogle dage bliver jeg også bare lidt træt,« indleder han.

»For 14 dage siden landede jeg i Kastrup Lufthavn efter at have været i USA,« fortsætter han.

»Jeg skulle vise pas og blev så udspurgt om alt muligt, og jeg skulle forklare, hvad jeg skulle her i Danmark. Jamen, jeg bor her jo! Jeg har ofte taget toget fra Tyskland til Danmark, hvor jeg er den eneste i togkupeen, der bliver bedt om at vise pas. Jeg forstår godt, det handler om ekstra sikkerhed, men det gør mig stadig ked af det.«

USO fortæller, at han derudover ofte har oplevet at blive afvist i døren på spillesteder, hvor han er på vej ind for at give koncert og måske kun har forladt backstagelokalet kort for at spise aftensmad.

»Dørmanden giver den sædvanlige forklaring om, at jeg har det forkerte tøj på. Så ringer jeg til min tourmanager, og så bliver jeg lukket ind. Det er klart, hvis man ikke lige ved, hvem jeg er, så ligner jeg bare alle de andre udlændinge, det ødelægger bare aftenen.«

USO, der blandt andet er kæreste med den danske skuespillerinde Lykke Sand, har med egne ord altid bevæget sig i ”begge lejre” med venner fra alle mulige kulturer. Han har gået til modersmålsundervisning og kan både tale og skrive flydende arabisk.

»Hvorfor skulle jeg ikke det, bare fordi jeg bor i Danmark? Jeg har også familie i Marokko, og de forstår altså ikke jysk,« fortæller han med et grin.

»Jeg er vokset op med to kulturer. Det kan man altså sagtens uden at miste sin danskhed af det.«

Den aktuelle single åbner USO med et gammelt Mogens Glistrup-citat om, at andengenerationsindvandrer, der er kommet til Danmark efter 1964, skal smides ud af landet hurtigst muligt.

»Dengang grinede vi af ham, og selv Pia Kjærsgaard sagde, han var en lille smule skør. Men tænk på, hvor mange af hans typer, der er i dag, der har de holdninger.«

Han tror og håber på, at det i fremtiden bliver mere accepteret med blandende kulturer. At landegrænser bare er noget, vi har skabt, og at vi kan koncentrere os om i stedet at passe på hinanden.

»Men det er stadig vigtigt at kæmpe lige nu for, at vores børn får det bedre. Vi kan ikke bare efterlade en jordklode, der ligner lort. Om det så handler om miljøet eller retten til, at alle kan være der. Der er større problemer, vi skal tage os af end at hade hinanden.«

