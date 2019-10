Geggo skal have en fedtsugning, men det er hun ikke helt rolig ved.

Geggo lægger sig under kniven i aftenen afsnit af ‘Familien fra Bryggen’.

Sammen med sin mor er hun rejst til Istanbul, hvor hun skal have foretaget en fedtsugning.

Og hun er ikke helt rolig ved tanken.

»Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt urolig i kroppen – mest for om jeg skal dø. SÅ jeg kunne godt bruge sådan en I don’t care-pille,« siger hun til kameraet.

»Jeg er bange for at dø. Jeg er bange for ikke at vågne fra narkosen,« siger hun og søger på Google for at finde ud af, hvor tit det sker.

Linse er dog ikke helt imponeret over Geggo og hendes søgen på internettet efter tidspunkter, hvor operationer er gået galt.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk