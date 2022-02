»Vi er venner uanset hvad, ikke?«

Sådan indleder rapperen Machine Gun Kelly, hvis borgerlige navn er Colson Baker, en video på sin TikTok-profil. Spørgsmålet er til hans kammerat – og kollega – Travis Barker.

»Selvfølgelig,« lyder svaret prompte.

Men havde Travis Barker på forhånd vidst, hvad Machine Gun Kelly skulle til at fortælle ham, havde piben måske haft en lidt anden lyd.

Tilbage i august annoncerede rapperen nemlig, at et nyt album med titlen 'Born With Horns' var på vej.

I den anledning valgte han og Travis Barker, der har stået for at producere albummet, at få titlen foreviget på hver sin underarm.

Helt forgæves, skulle det vise sig.

Machine Gun Kelly har nemlig besluttet sig for, at det kommende album i stedet skal bære titlen 'Mainstream Sellout'.

@machinegunkelly my bad @travisbarker ♬ original sound - Colson

Heldigvis tager Travis Barker – der desuden er tatoveret fra nærmest top til tå – det ikke så tungt, som det måske kunne forventes af mange andre. Han reagerer i stedet med et stort grin.

'Mainstream Sellout' bliver Machine Gun Kellys sjette studiealbum og er opfølgeren til 2020-albummet 'Ticket to My Downfall', der ligeledes blev produceret af Travis Barker.

Privat danner Machine Gun Kelly par med skuespillerinden Megan Fox, mens Travis Barker har fået skovlen under realitystjernen Kourtney Kardashian.

Begge har de for nylig været på knæ for deres udkårne.