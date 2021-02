Vi kender vist alle godt til det med at have en enkelt veninde, som ikke kan finde ud af at holde på en hemmelighed.

Men når man er verdenskendt sangerinde, og ens åbenmundede veninde er en berømt skuespillerinde, så er det lidt mere kritisk, hvis hun taler over sig.

Det må den australske popsanger Kylie Minogue sande, efter at hendes forlovelse er blevet annonceret i aviser og magasiner verden over, selvom hun ikke selv har delt den glædelige nyhed med offentligheden. Det skriver Daily Mail.

Det var den 38-årige britiske skuespillerinde Billie Piper, der for nylig kom til at afsløre Kylie Minogues forlovelse med kæresten Paul Solomons.

Kylie Minogue med sin kommende husbond, Paul Solomons. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Kylie Minogue med sin kommende husbond, Paul Solomons. Foto: HENRY NICHOLLS

Det gjorde hun i et interview med magasinet Elle, hvor hun fortalte om en episode fra sit eget liv omhandlede et blackout på en natklub tilbage i 2000.

»Min PR-agent ringede og fortalte om mit blackout for at udfylde nogle huller. Jeg var blevet båret ud af klubben af en mand åbenbart. Senere finder jeg ud af, at han hedder Paul – ligesom min far. Han er fra Wales, arbejder for GQ, og siden vil han blive en nær ven, enormt succesfuld og endda Kylie Minogues forlovede, fortæller hun bramfrit i interviewet.

Efterfølgende gik det hurtigt med nyheden om, at Kylie Minogue skal giftes.

Nyheden begyndte endda at florere så voldsomt, at stedmoderen til sangerindens kommende mand, GQ-direktøren Paul Solomons, nu har set sig nødsaget til at bekræfte den glædelige nyhed.

»Hun er virkelig sød. Jeg er meget glad for, de er forlovet. Det hele er meget spændende. Jeg kan ikke fortælle så meget mere, beklager, men det har jeg fået besked på. Jeg respekterer dem begge, så jeg vil ikke sige mere,« siger Gloria Solomons, der har været gift med Paul Solomons' far i 41 år.

Stedmoderen udtaler endvidere, at hun ikke kan sige noget om, hvornår brylluppet skal finde sted.

Kylie Minogue og Paul Solomons mødte hinanden i 2018.