Hollywoodskuespillere og privatliv er sjældent to ting, der går hånd i hånd.

Men én, der formår at holde pressens nysgerrige næse ude af sit liv, er den 33-årige canadier Michael Cera, som slog igennem med roller i film som 'Superbad' og 'Juno'.

Derfor er det heller ikke ham selv, men derimod skuespiller og komiker Amy Schumer, som nu – ved en fejl – er kommet til at afsløre, at Michael Cena er blevet far.

De to spiller sammen i serien 'Life & Beth', og det var her, i forbindelse med et interview med ET, som de gav sammen, Amy Schumer kom til at sige for meget, da hun talte om sit eget barn.

»Michael (Cera, red.) har også en baby. Er det offentligt kendt? Jeg har lige afsløret ham, jeg har lige afsløret hans baby,« lød det fra Schumer.

Og selvom Michael Cera ikke direkte bekræftede det, sagde han, at de to skuespillere ganske rigtigt udvekslede forældreråd.

»Vi er kun lige begyndt. Vi er i gang med det basale lige nu.«

Han satte ikke flere ord på sin nye tilværelse som far eller fortalte, hvem moren er.

Således er det heller aldrig blevet bekræftet, selvom rygterne var stærke, at han i 2018 giftede sig med sin kæreste, Nadine.

Endnu et eksempel på, at Michael Cera i den grad værner om sit privatliv, er det forhold, han havde til Aubrey Plaza, som han spillede sammen med i filmen 'Scott Pilgrim vs. the World'.

Ingen anede nemlig, at de to på et tidspunkt havde været i et halvandet år langt forhold og i 2016 var tæt på at blive gift i Las Vegas, før Plaza selv afslørede det i et interview.