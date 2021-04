Khloé Kardashians personlige assistent sidder vist med rigtig røde ører i disse timer.

Den unavngivne personlige assistent er nemlig ved en fejl kommet til at dele et bikinibillede af Khloé Kardashian, og selvom det hurtigt blev slettet igen, er det lynhurtigt blevet videredelt vidt omkring på sociale medier.

Og det er Khloé Kardashian altså ikke begejstret for. For på billedet ser den 36-årige tv-kendis ikke ligeså 'redigeret' ud, som hun ellers normalt gør på sine billeder.

Hendes talje og hendes timeglas-figur er for eksempel mindre markeret end normalt, mens det ligeledes heller ikke ser ud til, at hun er iført makeup.

Og derfor har Kardashian-søsteren sat hele sit PR-hold på hårdt arbejde for at få fjernet billedet. Det skriver Page Six.

Men som det jo altid er på det store og vide internet, så – selvom det er lykkedes Khloé Kardashians hold at få fjernet billedet hist og pist – dukker det alligevel stadig op rundt omkring.

Billedet kan for eksempel i skrivende stund ses her på Twitter, mens Daily Mail har været så dristige at tage et screenshot af billedet, selvom Kardashian-lejren truer folk, der deler det, med bål og brand.

Page Six har været i kontakt med Khloé Kardashians talsperson, som bekræfter, at billedet er ægte, og at de arbejder på at få det fjernet.

»Billedet af Khloé blev taget under et privat familiearrangement og delt på sociale medier uden tilladelse – og ved en fejl – af en assistent,« lyder det fra talsmanden til det amerikanske medie.

»Khloé ser smuk ud, men personen, der har ophavsretten til billedet, har ret til at få fjernet billedet, da det ikke var meningen, at det skulle deles,« fortsætter han.

Selvom Khloé Kardashian tydeligvis ikke selv er begejstret for billedet, så tyder det på, at mange af hendes fans foretrækker den mindre redigerede version af hende.

I hvert fald skriver mange på sociale medier, at det er 'befriende' at se, at hendes krop også er 'naturlig'.

'Khloé Kardashian ser så fantastisk ud. Jeg mener det virkelig. Hun ser sund, glad og naturlig ud, og det elsker jeg at se,' skriver en bruger for eksempel til et opslag på Twitter, hvor billedet siden er blevet slettet af Kardashian-lejren.

'Hendes ansigt ser så meget bedre ud uden al den makeup. Det er trist, at hun ikke kan elske sig selv, og at hun føler, at det er nødvendigt at gemme sig bag Photoshop,' skriver en anden.