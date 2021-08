Man kender det godt.

Det tidspunkt, hvor man har lidt for travlt med at komme ud af døren, så man lige glemmer at dobbelttjekke, at ens outfit sidder, som det skal, og at der ikke er noget, som stikker ud.

Selvom Jennifer Lopez' er en berømt sanger og skuespillerinde, så slipper hun altså ikke udenom, at hun begår de samme brølere som os 'almindelige' mennesker.

I hvert fald dukkede den 52-årige stjerne forleden op på den røde løber i et storslået outfit, hvor hun havde glemt en enkelt, lille ting …

Nemlig at fjerne prismærket.

Det skriver Daily Mail, som desuden kan berette, at outfit-brøleren fandt sted ved Dolce & Gabbanas modeshow i Venedig søndag aften.

Her havde Jennifer Lopez iført sig en opsigtsvækkende, grøn kappe og så intet mindre end fantastisk ud.

Alligevel er det altså det lillebitte prisskilt, som har stjålet overskrifterne dagen efter.

Foto: SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: SIPA/Ritzau Scanpix

Og det er da egentlig også imponerende, at Jennifer Lopez ikke opdagede skiltet.

Hun var nemlig ifølge det britiske medie omringet af sit eget hold af stylister og bodyguards under det meste af showet.

Jennifer Lopez har ikke selv udtalt sig om brøleren, men mon ikke hun blot kan grine af det.

I hvert fald tyder det på, at hun havde en sjov aften i selskab med andre kendisser såsom Heidi Klum og Helen Mirren, som også deltog til modeshowet.