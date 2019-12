Charlize Theron blev en tand for begejstret, da hun forleden fik besked om, at hendes film 'Bombshell' var blevet nomineret til en pris.

Den 44-årige skuespillerinde befandt sig på et hotelværelse med sine venner, da hun fik den gode nyhed.

Iført en grøn badekåbe og siddende på sengen, begyndte Hollywood-stjernen at hoppe op og ned på sengen med armene i vejret.

Jublen ville nærmest ingen ende tage, før hun fandt ud af, at badekåben havde løftet sig, og hun dermed havde fået flashet sine ædlere dele for sine venner.

Jublen udviklede sig derfor i stedet til, at Charlize Theron krummede sig sammen i flovhed til stor morskab for vennerne.

Charlize Theron har efterfølgende delt en video af den sjove bommert på Twitter.

Heldigvis - eller desværre, vil nogle måske sige - har hun valgt at censurere øjeblikket, hvor hendes private kropsdel tittede frem.

Det har hun gjort ved at tilføje en tv-pauseskærm.

Whoops. Got a bit too excited about the #SAGAwards nomination for our #BombshellMovie cast...CONGRATS ALL YOU BEAUTIFUL HUMANS!!! So grateful to have gone on this journey with you all pic.twitter.com/luzuipAAbN — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 11, 2019

'Ups! Jeg blev en smule for begejstret over SAG-nomineringen,' skriver hun blandt andet til videoen.

Den sydafrikanske skuespiller har været nomineret til en Screen Actors Guild-pris seks gange, men har kun vundet én gang.

Prisen vandt hun i 2004 for sin hovedrolle i filmen 'Monster', hvor hun spillede seriemorderen Aileen Wuornos.

Filmen 'Bombshell' er nomineret i kategorien for 'bedste rollebesætning i en film'. Charlize Theron spiller hovedrollen sammen med Nicole Kidman og Margot Robbie.