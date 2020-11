Man skal huske at slukke sin mikrofon, når man holder møde over Zoom og vil svine en af de andre mødedeltagere til.

Det erfarede en instruktør, da han for nylig havde indkaldt den 25-årige 'Euphoria'-skuespiller Lukas Gage til at aflægge prøve.

Kort inden, han skulle til at spille en scene igennem, gik instruktørens stemme nemlig klart igennem:

»De her stakkels mennesker i deres små lejligheder. Jeg kigger i baggrunden, og han har et tv, og du ved...« når han at sige, inden Lukas Gage med et akavet ansigtsudtryk påpeger, at han har glemt at slukke sin mikrofon.

psa if youre a shit talking director make sure to mute ur shit on zoom mtgings pic.twitter.com/PTgMZcRhEw — lukas gage (@lukasgage) November 20, 2020

Skuespilleren, der er kendt for sin rolle som Tyler i HBOs hitserie 'Euphoria', er dog hurtig til at gribe situationen.

»Jeg ved godt, det er en lortelejlighed. Det er derfor, du skal give mig det her job, så jeg kan få en ny,« siger han med et charmerende smil.

Instruktøren, hvis identitet er ukendt, har dog knap så meget overskud efter sin pinlige brøler og må skamfuldt undkylde sine upassende betragtninger.

»Åh gud, jeg er så, så ked af det.«

Lukas Gage har delt videoen på sine sociale medier uden at nævne instruktøren navn. Og her er det strømmet ind med kommentarer fra flere store stjerner, blandt andre Sophie Turner og Joe Jonas, der hylder ham for hans hurtige reaktion.

Flere skriver, at de er ret sikre på, at de kan genkender instruktøren ud fra både stemme og opførsel, mens andre undrer sig over, hvad problemet med den unge mands lejlighed er.

'Som ung mand ville jeg have elsket sådn en lejlighed. Se den fede fladskærm! Guitaren! Stukken!' skriver instruktør Judd Apatow, mens skuespiller Molly Shannon skriver:

'Sikke en nedrig ting at sige. Her blotter du dig selv for at aflægge prøve. Sårbar, med et ønske om at få rollen.'

Netop Molly Shannon arbejder i øjeblikket sammen med Lukas Gage på den kommende HBO-serie 'The White Lotus'. Og i sit svar til skuespillerinden fortæller Lukas Gage, at han ikke fik rollen efter den akavede audition.

'Gudskelov fik jeg ikke rollen, for så ville jeg ikke arbejde sammen med dig i Hawaii lige nu,' skriver han.

Lukas Gage lagde den tåkrummende video på sine sociale medier fredag, men foreløbig har instruktøren ikke givet sig til kende.