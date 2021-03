Nattens prisuddeling til Golden Globes kom ikke helt godt fra start.

Prisuddelingen foregik via livestreaming på grund af diverse coronarestriktioner, men den slags medfører en vis risiko for tekniske problemer.

Det måtte skuespilleren Daniel Kaluuya, der især er kendt fra filmen 'Get Out', i den grad sande.

Han vandt nattens allerførste pris i kategorien bedste birolle for sin præstation i filmen 'Judas and the Black Messiah', men da der blev stillet om til ham, gik hans lyd ud. Det skriver Page Six.

Daniel Kaluuya forsøger her at takke for sin pris, men måtte igennem lidt udfordringer først. Vis mere Daniel Kaluuya forsøger her at takke for sin pris, men måtte igennem lidt udfordringer først.

De tekniske problemer fik i første omgang skuespillerinden Laura Dern, der præsenterede prisen, til at lukke ned for Daniel Kaluuya.

»Vi beklager for de tekniske problemer og sender alle vores lykønskninger til Daniel,« lød det fra Laura Dern, der dog pludselig blev afbrudt af Daniel Kaluuya, som formåede at få lyden til at virke.

Og han var ikke helt begejstret for at være ved at misse chancen for en takketale.

»Du snød mig! Du snød mig! Du snød mig!,« råbte han grinende til Laura Derne gentagne gange, før han fik lov til at sige tak for anerkendelsen af ham.

Filmen 'Judas and the Black Messiah' handler om Fred Hampton, der før sin død i 1969 var leder af Illinois-afdelingen af den militante organisation De Sorte Pantere.

Den er instrueret af Shaka King.