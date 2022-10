Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Emner som inflation, krig og energipriser har flittigt været debatteret af politikerne i valgkampens første uger, men der er også stadig meget, der ikke er blevet talt om.

Med to uger tilbage af valgkampen har B.T. spurgt tre kendte danskere, en, der stemmer borgerligt, en, der stemmer på et midterparti, og en, der stemmer rødt, hvad de synes, der mangler at blive sat fokus på.

Asger Aamund, erhvervsleder og debattør. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Asger Aamund, erhvervsleder og debattør. Foto: Thomas Lekfeldt

Asger Aamund, erhvervsleder og debattør

Hvad synes du, at der mangler at blive diskuteret i valgkampen?

»De større politiske partier er enige om, at vi skal være socialdemokratiske. Derfor melder medierne ud med troværdighedsmålinger. Men det, som mangler, er, at nogen vil tage ansvaret for den akutte energikrise, vi står i,« fortæller Asger Aamund.

»Man har neddæmpet energibehovet, fordi man vil have grøn energi, der ikke dækker behovet, og nu står man med fletningerne i postkassen.«

Men det er ikke det eneste, erhvervsmanden mener, der mangler at blive vendt i debatten.

Den offentlige sektor står også for skud, da han mener, at politikerne har mistet kontrollen over det offentlige forbrug.

»Jeg synes, væksten i det offentlige er kommet ud af politikernes hænder. Det synes jeg, at vi mangler at høre om,« fortæller han.

Det kommer formentligt ikke som et chok, at Asger Aamund er borgerlig. Han regner derfor også med at stemme på Nye Borgerlige, men som han selv siger, så ved man det aldrig, før man står i boksen og skal afgive sit kryds.

Alligevel tror han, at Mette Frederiksen fortsætter på posten.

»Der er over en million på overførselsindkomst (ifølge dansk statistik er der 2,1 million danskere på overførselsindkomst, hvis man medregner folkepensionister. Tallet dækker modtagere af SU, efterløn, dagpenge, fleksydelser og meget andet, red. ) på den ene eller anden måde. Hun får formentlig også en socialdemokratisk regering igen,« afslutter han.

Dan Rachlin, dj og radio- og tv-vært Foto: Linda Kastrup Vis mere Dan Rachlin, dj og radio- og tv-vært Foto: Linda Kastrup

Dan Rachlin, dj og radio- og tv-vært

Hvad synes du, at der mangler at blive diskuteret i valgkampen?

»Jeg vil svare omvendt. Jeg magter ikke den der rød-blå-snak. Den magter jeg ikke. Der er ikke fremdrift i den, og det løser ikke de problemer, vi har i øjeblikket, hvor store dele af befolkningen ikke kan betale deres regninger, og den løser ikke vores klimaproblemer,« fortæller Dan Rachlin.

Alligevel er han klar over, hvad han selv føler, politikerne mangler at sætte mere fokus på i de politiske debatter:

»Jeg synes, klimaet og den gennemsnitlige danskers økonomi klarer sig pissedårligt,« siger Dan Rachlin, der med 'pissedårligt' altså mener, at emnerne ikke får lov at fylde nok.

Selvom Dan Rachlins bror, Michael Rachlin, stiller op til Folketinget i Københavns Storkreds for Radikale Venstre, skal han dog ikke sætte sin lid til, at Dan Rachlin sætter sit kryds ved De Radikale.

»Det begynder at lugte af Moderaterne, men jeg har ikke lagt mig 100 procent fast på grund af den akutte træthed.«

Dan Rachlin har også selv overvejet, om han skulle gå ind i politik ligesom sin bror. Men for nuværende bliver det et nej.

Rachel Ellebye fra 'Årgang 0' læser i dag på Københavns Universitet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Rachel Ellebye fra 'Årgang 0' læser i dag på Københavns Universitet. Foto: Bax Lindhardt

Rachel Ellebye, studerende og medvirkede i 'Årgang 0'

Hvad synes du, at der mangler at blive diskuteret i valgkampen?

»Der skal mere fokus på de studerende i forhold til den økonomiske krise og vores uddannelser,« fortæller Rachel Ellebye.

»Nej tak til nedskæringer. Vi skal være den bedst uddannede generation. Hvordan kan man det, når man skærer i uddannelserne?«

Hun befinder sig i øjeblikket i Spanien, så hun har ikke haft så meget tid til at følge med i debatten herhjemme.

Alligevel har hun lagt vejen forbi den danske ambassade for at stemme.

»Jeg har stemt på SF. Personligt. Men jeg siger ikke på hvem,« lyder det fra Rachel Ellebye.