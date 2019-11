Lørdag aften kunne man se en video fra øjeblikket, da sangerinden Jada modtog det helt særlige opkald om, at det var hende, der havde vundet kronprinsparrets stjernedryspris inden for kultur.

Den 26-årige sangfugl så helt chokeret ud, da hun kaldte Kronprinsessen ved sit fornavn og glemte alle kotumer, som gælder, når man omgås de kongelige. Til spørgsmålet om, hvorvidt hun var blevet advaret om, at Kronprinsessen ville ringe, svarede hun:

»Nej, det var jeg ikke. Det var også derfor, jeg glemte alle de rigtige titler, for jeg var bare så glad og overrasket over, at hun ringede.«

Sådan lød det fra sangerinden, som blev 100.000 danske kroner rigere på grund af den fornemme pris fra Kronprinsparret, der blev uddelt ved prisshowet i Odense lørdag aften.

Jada modtager pris fra kronprinsesse Mary. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jada modtager pris fra kronprinsesse Mary. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Jada, der har det civile navn Emilie Molsted Nørgaard, fortalte, at hun med det samme kunne høre, at det var kronprinsesse Mary, hun talte med.

»Men så gik der bare en klap ned, og først da jeg havde lagt på, gik det op for mig, hvad der lige var sket.«

Sangerinden holdt en takketale, hvor hun valgte at tale om sin kreative proces som kunstner frem for kropsbehåring (der har været mange skriverier om hendes ubarberede armhuler, red.), og derudover fortalte hun, at hun havde et helt særligt forhold til 'Kronprinsparrets priser.'

Hun afslørede nemlig, at hun fem år forinden havde skrevet nogle ønsker ned i sin dagbog, og et af de ønsker var netop, at hun en dag ville vinde 'stjernedrysprisen', og den gik lørdag aften i opfyldelse.

Kronprinsparrets priser gik i 2019 til: Kronprinsparrets kulturpris gik til operasangerinden Elsa Dreisig Kronprinsparrets sociale pris gik til 'Bydelsmødre', som arbejder for at etniske minoritetskvinder tættere på samfundet. Kronprinsparrets kulturelle stjernedryspris gik til sangerinden Jada Kronprinsparrets sociale stjernedryspris gik til organisationen FRAK, som arbejder for at få udsatte unge i arbejde.

Foruden at tale om, hvordan hun lærte at fokusere på noget andet end sig selv, når hun skulle skabe musik, og hvordan hun ligesom red med på angsten, så sendte hun også nogle kampråb ud i slutningen af sin tale.

»Ned med patriarkatet og ned med det hvide herreoverdømme,« proklamerede hun fra scenekanten med et stort smil og en knyttet næve.

»Jeg mente det helt alvorligt,« lød det efterfølgende fra sangerinden, som uddybede, at man godt kan være kongehustilhænger og mene, at det hvide herreoverdømme skal ned.

»Jeg ser dem egentlig som allierede,« lød det fra den 26-årige prisvinder.