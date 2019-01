'De unge mødre'-deltageren har flere ønsker for 2019, men ét af dem er større end de andre.

2019 står for døren, og for en del betyder et ny år en ny start med nye mål og drømme. Det samme gør sig gældende for ‘De unge mødre’-deltageren Melissa Ploug, der går et stort år i møde. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Uh ja, drømme og mål er der mange af. Der er nærmest ikke andet. Joshua bliver ti år, og det jo kæmpestort. Justin bliver tre år, Jordan bliver ét år, René bliver 33, og jeg bliver 30 Og lige efter har René og jeg tiårs-dag,« siger den unge mor, der håber, at 2019 også byder på både vægttab og et bryllup.

»Foruden at smide mine 55 graviditetskilo – jeg nåede aldrig at smide alt fra Justin, og jeg vil rigtig gerne tabe mig – så vil jeg giftes. Intet overdådigt prinsessebryllup – bare småt og intimt, måske i udlandet.«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, da Melissa sendte en lille hilsen til ‘De unge mødre’.

Forlovelsen gælder stadig

René har allerede været på knæ for Melissa, der med det samme sagde ja. Det afslørede den unge mor for snart fire år siden til Realityportalen. Endnu er det dog ikke blevet til et bryllup, men Melissa håber altså, at 2019 er året, hvor det sker. Kæresten bliver dog ikke tvunget på knæ igen.

»Den (forlovelsen, red.) gælder jo stadig, så det nok unfair, at han skal igennem svedeturen igen. Men jeg kunne da bestemt ikke blive hverken sur eller ked af det, hvis han alligevel skulle binde sit snørebånd,« griner Melissa.

‘De unge mødre’-deltageren har allerede tænkt over, hvor i udlandet hun vil giftes, hvis hun får lov til at bestemme.

»Allerhelst Italien. Vi har været i Italien sammen et par gange, René, børnene og jeg, og jeg kan bare godt lide landet. Jeg synes helt klart, det er en af de smukkeste dele af den verden, jeg har oplevet.«

»Jeg kan virkelig mærke sandet imellem tæerne, mens jeg går i min flotte kjole og møder min kommende mand – kun overværet af vores børn og lille familie og venner. Jeg sikker på, at det vil skabe større glæde for os end én kæmpe fest på én dag.«

2018 var et stort år for Melissa og René, der blev forældre igen tilbage i juli, hvor sønnen Jordan kom til verden. Men 2019 kan altså også ende med at blive et stort år for parret.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk