Sandra er meget glad for, at lægen nægtede at sterilisere hende som 21-årig.

Et år efter sønnen Timos fødsel tilbage i januar 2015 fortalte den dengang 21-årige Sandra Jespersen fra ‘De unge mødre’, at hun var fast besluttet på, at hun ville steriliseres. Dengang var hun lige flyttet sammen med sin daværende kæreste på 38, og til trods for sin unge alder var hun klar i mæglet.

– Børn er ikke på tale. Vi er begge meget enige om, at vi ikke skal.have flere børn, og så snart jeg må, vil jeg steriliseres. Men det kan først blive om fire år, for min læge vil desværre ikke gøre det før, sagde Sandra dengang til Realityportalen.

Sandra var meget træt af, at lægen ikke ville gøre, som hun ønskede, men den dag i dag er hun lykkelig for, at lægen tvang hende til at vente, og at hun lyttede til lægerne. Senere fandt Sandra nemlig en anden kæreste, som hun i dag er gift med, og de venter deres første fælles barn.

– Jeg vil gerne hjælpe andre unge piger, der måske selv tænker, at børn i fremtiden ikke er en løsning for dem. Jeg var meget ung, selvom jeg stadig er ung, og gik med de tanker om, at jeg hvertfald ikke skulle have flere børn i fremtiden. Der findes så mange gode præventionsmidler, så jeg vil opfordre alle til at starte med det i hvert fald. For som I nok kan se, ville jeg hvertfald have fortrudt det MEGET den dag i dag, fastslår Sandra, der nu hedder Leonhard Sommer til efternavn.

Måtte gennem tre insemineringsforsøg

For Sandra og hendes mand Martin var det i den grad et ønskebarn, selvom Sandra for få år siden aldrig troede på, at hun ville komme til at ønske sig flere børn. Den dag i dag er hun ikke i tvivl om, at hun selv som 21-årig var alt for ung til at træffe den beslutning. Men selvom den lillesøster til Timo og Martins søn fra et tidligere forhold, der nu gemmer sig i Sandras mave var et ønskebarn, så var hun ikke nem at få.

– Vi fik tre forsøg med inseminering – desværre lykkedes ingen af dem. Så vi var blevet sendt videre på venteliste til at få et “reagensglas barn”. Men midt i ventetiden havde vi selv klaret den. Måske fordi vi havde opgivet en smule og slappede mere af omkring det. Vi havde snakket om, at hvis det ikke lykkedes, var vi jo meget lykkelige i forvejen, fordi vi netop har et barn hver fra tidligere forhold, fortæller Sandra.

Parret var dog heldige til sidst, og om et par uger kommer deres lille prinsesse til verden. Nu er Sandra dog endnu en gang overbevist om, at hun ikke vil have flere børn.

– Graviditeten er super hård denne gang – ligesom sidst. Jeg har taget utrolig meget på allerede og er 35 kilo tungere. Heldigvis har jeg bevist før, at jeg kan tabe det relativt hurtigt igen, men min krop er ikke god til at være gravid. Denne gang kan jeg sige med sikkerhed, ikke flere børn til mig, fastslår Sandra.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk