'De unge mødre'-deltageren bliver mor til tre i det nye år.

2019 er endnu ikke startet, men Kamilla Skov ved allerede, hvad det kommende år bringer for hende og kæresten, Stephen.

‘De unge mødre’-deltageren er nemlig gravid med sit tredje barn.

Det fortæller hun på Instagram, hvor hun afslører, at hun venter en pige og har termin den 30. juni, og over for Realityportalen bekræfter hun den glædelige nyhed.

'183 dage på 37 grader – og så skulle lille Melia gerne være færdigbagt. Mor, far, storesøster & storebror glæder sig til at møde dig i det nye år,' skriver den unge mor til billedet på det sociale medie.

Dermed kommer der kun til at være lidt mere end ét år mellem parrets to børn.

I maj tidligere i år fødte Kamilla nemlig sønnen Liam. Og Kamilla Skov er glad for den korte aldersforskel, der bliver mellem de to børn. Det fortæller hun til Realityportalen.

»Jeg glæder mig selvfølgelig, men jeg ved også, at det bliver hårdt med to små børn. Jeg tænker, at det bliver hårdt, men godt. De kommer til at få så meget glæde af hinanden,« jubler den unge mor og gør det klart, at graviditeten er planlagt.

Kamilla Skov har en datter, femårige Sophia, fra et tidligere forhold.

