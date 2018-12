Parret har allerede lagt sig fast på navnet til deres kommende datter.

Catelynn og Tyler Baltierra fra MTV-serien ‘Teen Mom’ skal være forældre for tredje gang inden længe. Det bekræftede de tidligere i år, og nu får tv-seerne også lov til at følge med. Ifølge The Ashley har MTV tidligere på ugen delt et smugkig, hvor parret er til ultralydsscanning, og her afslører de datterens navn.

I klippet spørger jordemoderen parret, om de er begyndt at overveje navne til datteren, og hurtigt svarer Tyler, at de allerede har fundet det.

»Tezlee. Det bliver Tezlee,« svarer han, mens jordemoderen fortæller, at det er et sødt navn. Ifølge mediet ser Catelynns mor, April, dog ikke helt imponeret ud, da navnet bliver nævnt.

Et kæmpe chok

Catelynn og Tyler gennemgik i november sidste år en stor sorg. Her var den unge mor gravid, men omkring seks uger henne i graviditeten mistede hun barnet, kort efter hun havde fortalt Tyler om graviditeten foran rullende kameraer.

Den ufrivillige abort var så hård ved hende, at hun igen måtte lade sig indlægge på en psykiatrisk klinik på grund af selvmordstanker og depression, og da hun kom ud var hun tvunget til at færdiggøre ‘Teen Mom’-optagelserne omkring graviditeten.

Derfor ventede parret også ekstra længe med at fortælle om graviditeten denne gang, og i starten ville de hellere ikke fortælle, hvornår Catelynn har termin.

Siden er det kommet frem, at hun er sat til at føde i starten af marts. Men det var ikke planlagt, at de til foråret bliver forældre for tredje gang.

»Det kom som et kæmpe chok. Vi havde ikke planlagt det – især efter min ufrivillige abort, hvor det efterfølgende gik ned ad bakke med min psykiske tilstand. Vi ville vente virkelig lang tid. Vi bruge beskyttelse og alt det, men jeg blev alligevel gravid. Denne baby ville være her. Det var meget uventet,« har parret fortalt til US Weekly

26-årige Catelynn og Tyler, der blev gift i 2015, har sammen to børn. I forbindelse med ’16 and Pregnant’ og siden ‘Teen Mom’ fik de datteren Carly, som de i 2009 bortadopterede, fordi de ikke følte sig helt klar til at være forældre og give datteren det liv, hun fortjente.

For tre år siden fik de datteren Novalee, og nu kan de altså se frem til at blive forældre igen inden længe.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk