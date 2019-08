'De unge mødre'-deltageren fortæller nu om det komplicerede forhold, hun har til sin mor.

I 2010 fik ‘De unge mødre’-seerne i kort tid lov til at følge med i livet hos Stephanie Therkildsen, der var gravid og ventede sit første barn med kæresten, Jesper. Deres forhold var dog turbulent, og allerede inden fødslen gik de fra hinanden og trak sig fra reportageserien.

Det var dog ikke kun Jesper, som Stephanie havde et rodet forhold til. I ‘De unge mødre’ fik seerne også lov til at opleve det komplicerede forhold, hun havde til sin mor. Det har den unge mor siden bearbejdet meget, og nu taler hun ud om forholdet i et indlæg på sin blog.

'Da jeg for nylig sad og så de få afsnit af ‘De unge mødre’, jeg selv var deltager i, blev jeg direkte flov over min opførsel i forhold til konflikten med min mor. Men jeg tænkte over episoden, og bagefter ved jeg godt, hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg ville ganske enkelt ikke tabe ansigt. Det var jeg for stolt til. Men inderst havde jeg det møgelendigt, og jeg husker også, at jeg græd efter optagelserne var færdige,' skriver hun.

Elsker sin mor, men …

Stephanie skriver, at hun selvfølgelig elsker sin mor, men at hun også ofte bliver såret af ting, hun siger og gør.

'Jeg har derfor arbejdet meget med at sætte ord på mine følelser. Jeg føler, at det er vigtigt for mig og ikke mindst for mine børn. Jeg vil gerne have, at de lærer, at det er okay både at være sur, ked af det, skuffet og vred. Det er alt sammen følelser, som vi igennem livet skal rumme og tackle,' fortæller hun på bloggen.

Hun skriver derfor sine tanker og minder ned, og selv om hun endnu ikke ved, hvad det skal blive til, så er det en rigtig god terapi for hende – også selv om det har betydet mange tårer og mareridt.

Hun fortæller, at forholdet til moren fortsat er kompliceret, og at hun ofte er ked af det, selv om hun nu selv er voksen.

'Alt i alt ønsker jeg mig jo bare en mor, som er til stede for mig; som vil overholde hendes aftaler med mig og prioritere mig som hendes datter. Jeg savner ofte min mor. Jeg har sågar forsøgt at fortælle hende det, selvom det er vildt grænseoverskridende for mig,' skriver hun og fortsætter:

– Men jeg bliver ikke hørt, og ellers bliver jeg ikke forstået. Og når det sker, ender det ud i, at jeg bliver sur. I virkeligheden er det et cover for, at jeg er ked af det. Men mine børn skal ikke vide, at jeg græder over deres mormor. De skal ikke trækkes ind i mine følelser. Jeg vil på ingen måde ødelægge deres forhold til deres mormor.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk