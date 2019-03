Nu åbner 'De unge mødre'-deltageren op om sin hårde kamp.

Hverdagen har ikke altid været nem for Stephanie Therkildsen, som ‘De unge mødre’-seerne fik lov til at følge med hos, da hun i 2010 medvirkede i reportageserien. Det fortæller hun i et nyt indlæg på sin blog.

Her fortæller hun, at hun altid var et sensitivt barn, men det hele begyndte for alvor at gå skævt, da hun var 12 år. Hendes mor fandt en ny mand, og derfor blev hendes forældre skilt, og en rasende Stephanie måtte flytte med moren.

Stephanie begyndte at få tanker om, at der ville ske forfærdelige ting, hvis ikke hun rørte ting som døre og skabslåger et bestemt antal gange. Det blev noget, der kom til at overtage hendes tanker.

'Jeg blev vildt frustreret, hvis noget, jeg havde frygtet, skete, for så havde jeg nok ikke gjort tingene godt nok. Jeg havde brug for kontrol, og jeg havde en idé om, at jeg kunne styre mit liv på den måde', skriver hun i blogindlægget.

Ramt af OCD

Stephanie fortalte ingen om, hvordan hun havde det, men hendes mor bemærkede ændringerne og tog hende med til en læge, hvor hun blev sendt videre til psykiatrien med beskeden om, at hun nok havde OCD.

Hun startede dog aldrig i behandling, og det hele fortsatte i teenageårene. Da hun flyttede hjemmefra, fik hun dog nok og søgte hjælp. Det fortæller hun i blogindlægget.

'Jeg ville gerne vide, hvad der var galt med mig. Jeg kunne ikke længere være sammen med mange eller fremmede mennesker. Jeg havde været igennem mobning, efter vi flyttede fra min hjemby, og dette forværrede kun det hele. Det var blevet mere dominerende i min hverdag og var efterhånden invaliderende', fortæller hun.

Hun fik diagnosen OCD og begyndte at få medicin, der holdt tvangstankerne i ro. Den medicin kunne hun dog ikke tage, da hun blev gravid første gang, men alt gik alligevel fint under graviditeten. Det ændrede sig dog, da hun fødte barnet.

'Da jeg havde født Sofie, havde jeg svært ved at finde ro. Jeg boede alene med hende, men jeg havde det bedst, når der var nogen hos mig', skriver hun og fortsætter:

'Jeg var bange for at være alene med hende. Tankerne begyndte stille og roligt at overtage, uden jeg selv lagde mærke til det. Tanker som vuggedød blev ved med at køre rundt i mit hoved, og jeg turde næsten ikke sove. Så når jeg sov, fik jeg andre familiemedlemmer til at se efter hende.'

Kastede op af angst

Det hele blev værre, som tiden gik, og Stephanie blev mere og mere angst for, at hendes nærmeste skulle blive syge eller dø.

'En dag eskalerede det. Jeg blev følelsesløs og kunne næsten ikke snakke. Jeg skulle besvime og var panisk', skriver hun på bloggen.

Derfor blev Stephanie hentet af en ambulance og kørt på sygehuset. Her kunne de konstatere, at den unge mor blot var blevet ramt af et slemt angstanfald og altså ikke fejlede noget fysisk. Desværre skulle det ikke blive den eneste gang, hun blev ramt af sådan et anfald.

'I den periode havde jeg tit dage, hvor jeg kastede op af angst. Jeg blev helt utroligt træt efter sådan et anfald, og jeg havde brug for meget søvn. Heldigvis var Rasmus (den unge mors nye kæreste, der var flyttet ind, red.) der for Sofie, og hun har aldrig lidt under det. Men det gjorde min hverdag næsten umulig at komme igennem'.

Stephanie startede i kognitiv terapi og i en angstgruppe i stedet for medicin, og det virkede helt efter planen. Glæden varede dog ikke ved. Hun blev gravid igen, og med ankomsten af barn nummer to vendte angsten tilbage i hendes liv.

'Da jeg havde født, begyndte angsten igen at vise sig igen, men jeg havde også haft et voldsomt fødselsforløb. Der gik to timer, før jeg fik min datter rigtig at se, efter hun var født, så jeg tænkte, at det nok var på det grundlag, at jeg havde det svært. Desværre måtte jeg endnu engang erkende, at angsten styrede mit liv'.

Stephanie er i dag blevet mor til fem, og det hele er gået meget op og ned for hende i de senere år. Hun kan dog glæde sig ved, at forholdet til Rasmus fortsat holder. Det fortalte hun for nylig til Realityportalen, hvor hun også gjorde det klart, at et bryllup ikke ligger alt for langt ude i fremtiden.

Her kan du læse hele den unge mors blogindlæg, hvor du blandt andet kan finde ud af, hvordan hun i dag lever med angsten, og hvordan hun har klaret sig igennem de fem fødsler.

